Walid Regragui, ex-treinador da seleção do Marrocos, entrou na polêmica em torno da Bola de Ouro, especialmente após as declarações de Kylian Mbappé, astro do Real Madrid.

Mbappé afirmou há alguns dias que merece vencer a Bola de Ouro neste ano, depois de ter feito uma temporada histórica, o que gerou grande polêmica.

As declarações do jogador francês, que não escondeu sua ambição de vencer esse prêmio individual, provocaram um amplo debate nos últimos dias. Walid Regragui, atual analista esportivo do canal "Canal Plus" após seu período à frente da seleção marroquina, foi convidado a comentar o assunto no programa CFC, e defendeu o atacante francês com todas as forças.

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Walid disse: "Ele precisa ser hipócrita como alguns jogadores e dizer: 'Não, não acho que a mereço, mas eu a quero'? Pelo menos ele é sincero. Ele tem confiança em si mesmo. Depois disso, se ele a merece ou não...".

Para o treinador marroquino, parece que a disputa pela Bola de Ouro será completamente imprevisível, quando explicou: "Neste ano, será extremamente difícil prever o vencedor. E como todo mundo diz: este é o ano em que vou conseguir vencer, todos vão se esforçar ao máximo para arrebatar o prêmio, mas ele está entre Mbappé, Kvaratskhelia, Harry Kane, Lamine Yamal, Dembélé, Olise, Fabián Ruiz e qualquer outro jogador".

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