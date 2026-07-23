Relatos da imprensa espanhola revelaram uma reviravolta empolgante sobre o futuro do uruguaio Darwin Núñez, avançado do Al-Hilal saudita, e a possibilidade de uma transferência para o Barcelona durante a atual janela de transferências de verão.

Núñez tinha-se juntado ao Al-Hilal no verão do ano passado, proveniente do Liverpool inglês, numa transferência que atingiu os 55 milhões de euros, depois de ter encerrado uma passagem irregular pela liga inglesa. No entanto, não conseguiu firmar-se no onze da equipa, tornando a sua saída neste verão uma opção fortemente equacionada.

Segundo o jornal espanhol "Sport", Núñez está disposto a fazer um grande sacrifício financeiro para realizar o seu sonho de vestir a camisola do Barcelona, não se opondo a abdicar de parte do vultuoso salário que recebe no Al-Hilal se isso facilitar a sua transferência para o clube catalão.

O jornal acrescentou que o avançado uruguaio aguarda os desenvolvimentos do mercado de transferências, em paralelo com as suas tentativas de chegar a um acordo com o Al-Hilal que lhe permita sair, ao passo que o clube saudita insiste em recuperar parte do dinheiro que pagou para o contratar e não é favorável a uma rescisão definitiva do contrato, mostrando-se aberto à opção de um empréstimo caso todas as partes cheguem a uma fórmula adequada.

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O jornal referiu que a história de Núñez com o Barcelona não é nova, pois esteve muito perto de se juntar ao clube catalão em 2020, quando era jogador do Almería, depois de o Barcelona ter apresentado uma proposta para adquirir 50% dos seus direitos, antes de o Benfica português o arrebatar por 33 milhões de euros, lançando-o em seguida rumo ao estrelato nos relvados europeus.

Apesar do claro desejo de Núñez em transferir-se para o Barcelona, a direção do clube catalão continua a colocar o argentino Julián Álvarez no topo das suas prioridades para reforçar a posição de avançado, mas está ciente, ao mesmo tempo, de que o avançado do Al-Hilal pode tornar-se uma opção realista caso o primeiro negócio se complique nos próximos dias.