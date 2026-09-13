Pellegrini traz boa notícia para a seleção do Marrocos

O ponta marroquino Abdessamad Ezzalzouli voltou à lista do Real Betis anunciada pelo técnico Manuel Pellegrini, na preparação para o duelo contra o Villarreal, amanhã, no estádio de La Cerámica, pela La Liga, após sua ausência nas duas últimas partidas diante do Real Madrid e do Lille.

Ezzalzouli havia sido cortado da lista do Betis para o confronto com o Real Madrid depois de faltar a alguns treinos por causa de uma gripe, antes de também desfalcar a viagem da equipe à França para enfrentar o Lille na estreia de sua campanha na Liga dos Campeões da Europa, após as comissões técnica e médica avaliarem que ele precisava de mais tempo para se recuperar.

O retorno do ponta marroquino acontece depois de sua recuperação de uma forte lesão no joelho sofrida durante o verão, que o privou de participar com a seleção do Marrocos na Copa do Mundo, tornando-se agora candidato a voltar ao clima de jogos em uma semana movimentada para o Real Betis.

A equipe andaluza disputa 3 partidas em 7 dias, começando com o duelo contra o Villarreal amanhã, depois recebendo o Getafe na próxima quinta-feira, antes de visitar o Deportivo La Coruña no domingo, no estádio de Riazor.

Pellegrini não conta, no duelo contra o Villarreal, com os serviços de Aitor Ruibal por causa de lesão, enquanto Diego Llorente é ausência após sofrer uma fratura no nariz durante a partida contra o Real Madrid, apesar de ter voltado aos treinos usando uma máscara de proteção.

Morante também não acompanhará a equipe, devendo atuar pelo Real Betis reservas.

A lista do Real Betis ficou assim:

Goleiros: Álvaro Valles, Diego Conde, Manu González.

Defesa: Bellerín, Ortiz, Bartra, Natan, Valentín Gómez, Junior, Ferran García.

Meio-campo: Facundo Bernal, Marc Roca, Deossa, Fornals, Ceballos, Lo Celso, Isco, Fidalgo, Iker Losada, Antony, Riquelme, Ezzalzouli.

Ataque: Troy Parrott, Cucho Hernández.