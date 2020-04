Pelé, Zico, Dinamite: quem são os artilheiros dos principais times do Brasil?

Uma lista com os principais goleadores da história de 16 dos grandes times do Brasil

O que seria do futebol sem os gols? NADA, isso mesmo. Os gols são os donos do espetáculo, eles fazem a torcida vibrar e ecoar gritos inigualáveis. Pensando nisso, a Goal fez uma lista com os maiores goleadores da história de 16 dos grandes clubes do .

Liderada, claro, pelo grande ídolo do esporte Pelé, autor de mais de 1.000 gols com a camisa do , o alvinegro praiano, a lista tem alguns dos grandes nomes do futebol nacional.

Muitos dos nomes são desconhecidos pela geração atual de torcedores por se tratarem da história passada dos clubes - todos jogavam no século passado, alguns na primeira metade. A era moderna do futebol tem grandes goleadroes, talvez mais conhecidos do que estes, mas nenhum foi capaz de alcançar os ídolos do século 20 na artilharia por um único clube. A maior rotatividade dos jogadores hoje em dia dificulta que eles superem os antigos donos das camisas que vestem hoje.

Com 389 gols de vantagem, o líder Pelé é seguido por Roberto Dinamite, grande goleador do , clube pelo qual jogou durante 21 dos 22 anos de carreira profissional. Em terceiro, um rival de Dinamite, o ídolo rubro-negro Zico fecha o pódio.

Além deles, outros grandes nomes aparecem na lista, como Tostão - companheiro de Pelé na conquista da de 1970 - e Reinaldo -companheiro de Dinamite na Copa de 78 e considerado por muitos um dos mais talentosos jogadores de sua geração.

Confira a lista do 16 artilheiros por um clube do Brasil:

Santos - Pelé (1956-1974): 1091 gols

Vasco - Roberto Dinamite (1971- 1993): 702 gols

- Zico (1971-1990): 508 gols

- Carlitos (1938-1951): 485 gols

Maior artilheiro da história do Clube. Atleta que mais vezes balançou as redes em Gre-Nais. Membro do Rolo Compressor, esquadra das melhores que o futebol já viu. Jogador fiel, que jamais vestiu outra camisa que não a colorada. Este foi Carlitos, que hoje completaria 98 anos. pic.twitter.com/yVd1fIJ64I — Sport Club Internacional (de 🏡) (@SCInternacional) November 27, 2019

- Waldo (1954-1961): 319 gols

- Heitor (entre 1916 e 1931): 317 gols

- Quarentinha (1954-1964): 308 gols

- Cláudio (1945 e 1957): 305 gols

- Alcindo (1964-1977): 264 gols

Hoje nos despedimos do maior artilheiro de nossa história, Alcindo Martha de Freitas. Descanse em paz, Bugre. pic.twitter.com/FK9AtTScNx — Grêmio FBPA (de 🏡) (@Gremio) August 28, 2016

- Reinaldo (1973-1985): 255 gols

- Duílio (1954-1963): 254 gols

Duílio pai e Duílio filho com as suas faixas de campeões pelo Coritiba..

O pai era centroavante, como se dizia na época, e foi o maior goleador do futebol paranaense de todos os tempos nos anos 1950/1960.

O filho excelente zagueiro, jogou no Coritiba de 1976 a 1980. pic.twitter.com/1Db6mocKYr — Branca Sincero (@CoritibaCBS1909) August 23, 2019

- Carlito (1946-1959): 253 gols

O atacante Carlito é o maior artilheiro do Esporte Clube Bahia com 253 gols marcados. #Curiosidadesresponde pic.twitter.com/sSe6jGTc19 — Siga @CuriosidadesBRL (@CuriosidadesBL) March 4, 2017

- Tostão (1963- 1972): 245 gols

- Serginho Chulapa (1973-1982): 242 gols

SÃO PAULO



Com 242 gols, Serginho Chulapa é o maior artilheiro do tricolor paulista tendo jogado entre 1973 a 1982. pic.twitter.com/UDxdYS3qFi — 𝙲𝚊𝚗𝚎𝚕𝚊𝚍𝚊 (de 🏡) (@Canelada_FC) April 17, 2017

Sport - Traçaia (1962-1962): 202 gols

TRAÇAIA FARIA 85 ANOS HOJE



Ele é o maior artilheiro da história do Sport, com 202 gols marcados entre 1955 e 1962 (88 em jogos oficiais e 114 em amistosos).



Falecido em 1971, Traçaia ganhou 5 Campeonatos Pernambucanos pelo Leão: 1955, 1956, 1958, 1961 e 1962.#sportrecife pic.twitter.com/nYseSeyFLh — Sport Números (@sportnumeros) August 16, 2018

-PR - Sicupira (1968-1976): 157 gols