Pelé: o que sabemos sobre o estado de saúde do Rei?

Internado no hospital Albert Einstein, o ex-jogador segue lutando contra um tumor no cólon

Com 80 anos, Pelé segue lutando. Diagnosticado com um tumor no cólon direito, está internado no Hospital Albert Einstein, na cidade de São Paulo.

Após a cirurgia para a retirada do tumor, até havia recebido alta e sido transferido para um quarto comum, mas voltou a apresentar piora e retornou à UTI, segundo informações do jornal A Tribuna.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Compilamos, então, todas as informações sobre o estado de saúde de Pelé, o maior jogador da história do futebol.

Confira tudo sobre a saúde do Rei!

Qual é o estado de saúde atual de Pelé?

Após receber alta no dia 14 de setembro, Pelé teria retornado à UTI nesta quinta-feira (16), segundo informou o jornal A Tribuna, de Santos.

Com um tumor no cólon, doença comum em idosos, está sob cuidados profissionais no hospital Albert Einstein.

Trata-se de uma lesão localizada no intestino delgado. É possível que ela se transforme em um câncer, se não tratada. Ainda não se sabe a natureza do tumor que foi retirado de Pelé.

O Rei deu entrada no hospital neste último dia 30 de agosto, para realizar exames anuais. Desde então, vem sendo submetido a novos testes e teve constatado o tumor.

Para tranquilizar os fãs, uma das filhas de Pelé, Kely Nascimento, postou uma foto do ex-jogador tirada nesta sexta-feira (17) e afirmou que sua recuperação está correndo de maneira normal. Ainda de acordo com Kely, o Rei teria dado "dois passos para frente" nesta sexta.

Declarações públicas de Pelé

Inicialmente, Pelé divulgou mais detalhes sobre seu estado de saúde neste último dia 31 de agosto. Um dia após ser internado no hospital Albert Einstein, publicou uma mensagem em suas redes sociais negando os boatos de que havia desmaiado e tentou tranquilizar os fãs.

Sua situação, porém, complicou nos dias seguintes e o Rei ficou quase uma semana sem dar notícias. No dia 6, então, publicou outra nota onde revelou a cirurgia para a retirada do tumor no cólon e agradeceu aos médicos do Einstein.

Pouco tempo depois, após novos boatos de que estaria em situação crítica, voltou a divulgar novas atualizações sobre seu estado de saúde, neste último dia 11 de setembro. Pelé chegou até a agradecer as mensagens de carinho.

Já nesta terça-feira (14), divulgou sua primeira foto nova desde que foi internado e aproveitou para confirmar a informações de que havia deixado a UTI do Einstein. Brincou, inclusive, afirmando estar pronto para jogar 90 minutos.