Pelé apoia Mbappé seja no céu ou no inferno com a seleção francesa

O astro francês não escondeu a dor após a eliminação para a Suíça, com pênalti perdido, na Euro 2020

Kylian Mbappé já está na história como um dos mais importantes jogadores franceses de todos os tempos, cortesia de sua participação decisiva para os Bleus conquistarem o seu segundo título mundial em 2018. Nestes pouco mais de dois anos desde então, viveu uma espécie de paraíso defendendo sua seleção: quase sempre inquestionável e admirado. Mas a eliminação francesa para a Suíça, nas oitavas de final da Euro 2020, apresentou ao jovem atacante uma sensação que ele ainda não tinha sentido na equipe comandada por Didier Deschamps.

O camisa 10 foi o único a perder a sua cobrança de pênalti na disputa da marca da cal que selou o confronto, após um emocionante 3 a 3 no tempo regulamentar – bateu mal, para a defesa do goleiro Yan Sommer. O sabor amargo, entretanto, não se dá apenas pelo penal perdido. Mbappé desperdiçou, no primeiro e segundo tempo, chances que não costuma desperdiçar.

Em um total de seis finalizações, mais do que qualquer outro em campo, o jogador de 22 anos não acertou nenhuma na direção do gol suíço. Para se ter um exemplo do quão raro é isso, em sua carreira profissional por clubes Kylian jamais havia tentado tanto sem ao menos dar trabalho para um arqueiro. Após a eliminação, o técnico Didier Deschamps disse que o atacante do PSG estava “muito afetado” pela situação e o próprio Mbappé, em texto divulgado através de suas redes sociais, não escondeu a dor por ter sido, de certa forma, o protagonista da queda francesa na Eurocopa.

“Muito difícil virar esta página. A tristeza é imensa após esta eliminação, não pudemos alcançar a nossa meta. Estou desolado pelo pênalti. Queria ajudar a minha equipe, mas fracassei. Vai ser difícil dormir, mas, lamentavelmente, são os altos e baixos deste esporte que eu amo tanto. Sei que os torcedores ficaram decepcionados, mas ainda assim quero agradecê-los pelo apoio e por sempre acreditarem em nós. O mais importante será nos levantarmos ainda mais fortes para as próximas partidas. Felicitações e boa sorte à Suíça”, escreveu.

A página difícil de ser virada por Mbappé acaba marcando, também, um capítulo importante sobre como a sua jornada na seleção francesa será contada no ciclo até a Copa do Mundo de 2022. O histórico do atacante e sua importância no time estão acima de questionamentos, mas será interessante ver como alguém tão jovem irá responder depois de se transformar em símbolo da traumática queda nesta Euro 2020.

E em meio a este que é o seu primeiro “inferno astral” com a seleção francesa, após anos e anos vivendo numa espécie de paraíso – construído com todos méritos -, algo que não mudou foi um apoio especial de uma relação que mostrou ser especial: Pelé foi às suas redes sociais com um afago a Mbappé.

A relação de admiração mútua, apesar das muitas décadas que os separam, começou com maior destaque quando o maior jogador da história parabenizou o francês por ter se colocado ao seu lado como atleta mais jovem a fazer gol em final de Copa do Mundo – Pelé balançou as redes suecas, em 1958, quando tinha 17 anos enquanto Mbappé marcou contra a Croácia com 19 primaveras completadas.

“O segundo adolescente a marcar um gol em uma final de Copa do Mundo! Bem-vindo ao clube, Kylian - é ótimo ter a sua companhia!”, escreveu Pelé em 2018, logo após a França ser campeã. Mbappé respondeu com palavras elogiosas e, tempos depois, ambos se encontraram pessoalmente.

Only the second teenager to have scored a goal in a #WorldCupFinal! Welcome to the club, @KMbappe - it's great to have some company! // O segundo adolescente a marcar um gol em uma final de #CopaDoMundo! Bem-vindo ao clube, Kylian - é ótimo ter a sua companhia! https://t.co/g8b2gLTy7B — Pelé (@Pele) July 15, 2018

Desta vez, as palavras de Pelé foram de encorajamento para ajudar Mbappé a virar esta página escrita na Euro 2020: “Levante a cabeça, Kylian! Amanhã será o primeiro dia de uma nova jornada”, escreveu o Rei em suas redes sociais.

Keep your head up, Kylian! Tomorrow is the first day of a new journey, @KMbappe. — Pelé (@Pele) June 28, 2021

Difícil dizer que Pelé e Mbappé sejam amigos. Muito provavelmente não são, apesar da admiração mútua e das interações que tiveram. Mas se dizem que as verdadeiras amizades são testadas especialmente nos períodos ruins, a mensagem do eterno craque brasileiro mostra um carinho que não se resume apenas aos momentos de glória. Como o próprio Mbappé reconheceu em sua mensagem de lamento, elas fazem parte do esporte... e da vida.