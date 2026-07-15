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England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Pela primeira vez... Um acontecimento histórico na final da Copa do Mundo de 2026

Inglaterra
Argentina
Copa do Mundo
Espanha x A definir
Espanha
Inglaterra x Argentina
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EUA
Espanha

Espanha e Argentina frente a frente

A final da Copa do Mundo de 2026, marcada para ser disputada entre as seleções da Espanha e da Argentina, marca um acontecimento histórico sem precedentes na competição.

As seleções da Espanha e da Argentina se enfrentam no próximo domingo na final da Copa do Mundo de 2026, após terem derrotado a França e a Inglaterra, respectivamente.

De acordo com as estatísticas da rede “Opta”, esta é a primeira vez na história da Copa do Mundo que a final reúne os atuais campeões da Eurocopa e da Copa América.

A seleção da Espanha conquistou o título da Eurocopa 2024 após vencer a Inglaterra na final, enquanto a Argentina conquistou a Copa América ao derrotar a Colômbia.

Copa do Mundo
Espanha crest
Espanha
ESP
Argentina crest
Argentina
ARG

As duas seleções deveriam ter se enfrentado na “Finalesima” no Catar em março passado, mas a partida foi cancelada por motivos de segurança.

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