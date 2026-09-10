O "FC Bayern conta firmemente com Arijon Ibrahimovic", estampou o recordista alemão no anúncio da renovação de contrato do jogador de 20 anos, em 7 de julho. O diretor esportivo Christoph Freund sorriu para a câmera na foto oficial de imprensa e exaltou: "Agora não se trata mais apenas de aprender; agora é hora de atacar, aqui no FC Bayern!"

Dois meses depois, Ibrahimovic já pode apresentar uma partida na Bundesliga e um gol, está no topo da tabela após duas vitórias em dois jogos, mas não, como talvez se esperasse, com o gigante do setor da capital do estado, e sim com o FC Augsburg.

"Hoje aqui, amanhã ali, mal chego e já tenho que partir", deve ter pensado o jogador de ataque, já emprestado várias vezes, como na canção cantada por Hannes Wader, quando os Vermelhos de repente deixaram de contar com ele. E isso depois de ele ter ficado imensamente feliz "por receber a chance de poder jogar no maior clube do mundo."

Ele deveria ser o reserva do incansável Luis Diaz, mas, pouco antes do deadline day, o chefão do esporte Max Eberl declarou de forma repentina em uma coletiva de imprensa: "Se houver algo que esteja maduro, que possa ser interessante para ambas as partes, então estaríamos novamente abertos a isso."

Permanece, no entanto, a questão de quão aberto Ibrahimovic realmente estava a uma saída do recordista alemão, embora Freund tenha afirmado no comunicado à imprensa de 1º de setembro que "chegamos a um acordo com Arijon de que, para o desenvolvimento dele, é melhor que o emprestemos por mais uma temporada."

Mudança de rumo do Bayern com Ibrahimovic causa irritação

Segundo o Sport1 , Ibrahimovic teria ficado "extremamente irritado"; de acordo com a reportagem, seu empresário Roman Rummenigge também se sentiu "pego de surpresa" com a investida não combinada de Eberl. Do lado deles, aparentemente não haveria motivo para uma mudança de rumo, sobretudo porque, pelos sinais enviados, ele calculava ter boas chances de ganhar minutos em campo.

O Werder Bremen também teria tentado contratá-lo, mas quem levou a melhor foi o Augsburg. No fim, o FCA garantiu, além de um empréstimo até o fim da temporada, também uma opção de compra no valor de oito milhões de euros, sendo que, segundo Freund, Ibrahimovic continua sendo "um jogador jovem com qualidades extraordinárias, e nesta fase ele precisa de prática regular em jogos. Ele terá isso no FC Augsburg, e nós seguiremos acompanhando-o de perto nesse caminho."

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Uma forma de dizer que "simplesmente ainda não é suficiente para o Bayern"? Os motivos exatos para a mudança de rumo seguem sem estar claros, mas, após algumas grandes chances desperdiçadas na pré-temporada, ao menos entre a torcida surgiram repetidas críticas a Ibrahimovic. Entre outras coisas, foi colocada em dúvida a classe necessária para grandes jogos.

Enquanto isso, o início em Augsburg não poderia ter sido melhor para Ibrahimovic. Sob o comando do técnico Manuel Baum, ele já foi titular em sua primeira partida e ainda contribuiu com um gol na vitória por 4 a 1 sobre o Eintracht Frankfurt. Ao menos por enquanto, a saída apressada da Säbener Straße acabou tendo um efeito positivo para Ibrahimovic.