Pedro transforma sequência goleadora em recorde e entra na briga pela artilharia

Com dois gols contra o Grêmio, atacante chega a 20 no Brasileirão, supera Viveros em participações diretas e fica a um gol da liderança da artilharia
Pedro foi o grande destaque do Flamengo na vitória por 3 a 1 sobre o Grêmio, na última quarta-feira (4), no Maracanã, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com dois gols, o atacante chegou a 20 na competição, aproximou-se da liderança da artilharia e alcançou uma marca expressiva: com 26 participações diretas em gols, tornou-se o jogador com o maior número de envolvimentos em gols no Brasileirão de 2026.
O camisa 9 superou Kevin Viveros, do Athletico-PR, nesse último levantamento. O colombiano soma 24 participações, com 21 gols e três assistências, enquanto Pedro tem 20 gols e seis passes para gol. Na disputa pela artilharia, porém, Viveros ainda aparece à frente, com apenas um gol de vantagem.
A temporada de Pedro também é marcada por uma recuperação na sequência goleadora. Em 55 partidas disputadas em 2026, o atacante soma 29 gols e 10 assistências. Depois de passar por um período de cinco partidas consecutivas sem marcar, o centroavante voltou a balançar as redes em dose dupla nas duas rodadas mais recentes: fez dois gols na vitória por 4 a 1 sobre o Vasco e repetiu a marca diante do Grêmio. O bom momento reforça a candidatura do jogador à artilharia nacional.
Aos 29 anos, Pedro busca terminar o Brasileirão como artilheiro pela primeira vez na carreira. No Flamengo desde 2020, o atacante também construiu uma trajetória histórica com a camisa rubro-negra. Em abril de 2026, chegou a 163 gols e ultrapassou Gabigol, tornando-se o maior goleador do clube no século XXI. Na lista dos maiores artilheiros da história do Flamengo, ocupa a sexta posição, atrás de Zico, Dida, Henrique Frade, Pirillo e Romário. Após os dois gols contra o Grêmio, chegou a 182 gols pelo clube.
Além da disputa individual, o Flamengo vive um momento importante na briga pelo título brasileiro. Após vencer o Grêmio, a equipe chegou a 76 pontos e abriu seis de vantagem sobre o Palmeiras, segundo colocado, com 70 pontos e um jogo a menos. O confronto direto entre os dois concorrentes está marcado para a 36ª rodada, no dia 21 de novembro, às 16h30, no Nubank Parque, e pode ser decisivo para a definição do campeão. Antes disso, o time paulista enfrenta o Remo, nesta quinta-feira (5), em casa.
O próximo compromisso do Flamengo será contra o Athletico, pela 35ª rodada do Brasileirão. As equipes se enfrentam na quarta-feira (18), às 20h30, no Maracanã. Com Viveros suspenso por ter sido expulso na partida contra o Vasco, Pedro pode aproveitar a oportunidade para assumir a liderança da artilharia da competição.
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Atualmente sou estudante de jornalismo da Faculdade Cásper Líbero, com paixão por esportes e o sonho de cobrir uma final de Champions League in loco. Gosto de analisar o futebol por meio de duas facetas: a racionalidade e o romantismo. Os dados comprovam parte do que se vê em campo, mas a beleza do esporte está naquilo que não se contabiliza.
Minha história com o futebol: Minha família nunca teve a cultura do futebol, com exceção da minha avó. Carioca raiz e fã do esporte desde pequena, o futebol sempre foi parte da nossa relação, e do mesmo modo que ela me conta como funcionava o jogo na época dela, dos seus ídolos de infância e de como era ver uma seleção brasileira bem sucedida, eu tento a apresentar e ensinar sobre o futebol atual. Sou feliz em dizer que mantemos a tradição de assistir jogos juntos até hoje!
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: Brasil e Holanda, pela Copa do Mundo de 2010. Placar de 2 a 1 para eles, com direito à histórica expulsão de Felipe Melo. Não diria que esta é a minha memória favorita pelo jogo, mas sim pela consequência. Depois do apito final, meu padrinho, furioso, quebrou uma vuvuzela verde e amarela na mesa de centro da sala de televisão. A imagem ficou marcada na minha cabeça. Meu time de todos os tempos
: Como um jovem fã de futebol, vou falar aqui dos melhores que eu vi jogar. Pensando em todos no auge de suas carreiras, temos: Manuel Neuer; Marcelo, Sergio Ramos, Van Dijk e Philipp Lahm; Andrés Iniesta, Toni Kroos e Luka Modric; Neymar, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Treinador: Pep Guardiola.Minhas matérias favoritas:
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