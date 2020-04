Pedrinho abaixo de outros atacantes? Corintiano rebate Jorge Jesus

Técnico do Flamengo disse que existem jogadores melhores no Brasil que o Benfica poderia ter contratado; meia do Corinthians não concorda

Pedrinho ainda é jogador do , mas se juntará ao após o término do . O clube português acertou a compra do jovem de 21 anos por 20 milhões de euros (R$ 93 milhões na época do acordo), segundo informações divulgadas pelo próprio clube. E em entrevista ao jornal Record, de , Pedrinho rebateu uma declaração dada por Jorge Jesus, no começo de março, que envolve sua contratação.

Em entrevista à FOX, o comandante do , que é um velho conhecido do Benfica, disse que há “vários jogadores no na mesma posição do Pedrinho melhores que ele” que o clube poderia ter contratado. O comandante rubro negro ainda citou os nome de , do , de Dudu e Rony, dupla do , e Michael, do próprio Flamengo.

Então, o jogador do Corinthians rebateu Jorge Jesus, dizendo que o treinador não deve conhecê-lo muito bem, mas que com o tempo certamente mudará sua opinião.

“Creio que ele não me conhece bem. Acabou de chegar ao futebol brasileiro e só me viu jogar numa posição em que quis me comparar com jogadores que têm características diferentes. Mas tenho a certeza de que, com o tempo, vai poder mudar de opinião”, disse ao jornal Record.

Pedrinho também revelou que se inspira em Lionel Messi e que gosta de assistir às partidas do para aprender vendo o seis vezes melhor do mundo jogar.

“Vejo sempre os jogos dele. É um jogador incrível, extraordinário, e tento agarrar um pouco do que ele faz no futebol”.

Por fim, o meia explicou como vem lidando com o isolamento social consequente da pandemia do novo coronavírus. Inclusive, o jogador passou por testes do covid-19 após viajar a Portugal para assinar seu novo contrato com o Benfica.

“Foram dois planos: um feito pelo Benfica, outro pelo Corinthians. Pelas circunstâncias, o que tento fazer é ir alternando, dentro do trabalho que sei que tenho de cumprir”.

Como já foi dito, o acordo inicial entre Corinthians e Benfica previa a transferência de Pedrinho ao clube português após o término do Paulistão. Porém, com as paralisações dos campeonatos por conta do novo coronavírus, a situação do meia segue indefinida.