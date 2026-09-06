Pedri, craque do Barcelona, afirmou que a partida contra o Valencia foi difícil, apesar da vitória por 5 a 0.

O Barcelona conquistou uma vitória expressiva sobre o Valencia pelo placar de 5 a 0 no estádio Mestalla, em uma partida na qual a equipe catalã impôs domínio total, assumindo a liderança isolada do Campeonato Espanhol e enviando uma mensagem forte antes do início de sua caminhada na Liga dos Campeões da Europa.

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Pedri disse, nocanal Movistar: "Alguns podem dizer que foi uma partida fácil por causa do placar, mas as coisas nunca são fáceis aqui. É uma partida para manter nossa confiança em alta e continuar somando pontos".

E prosseguiu: "As pessoas sempre querem um atacante que marque 40 gols. Temos jogadores capazes de fazer isso. Temos muitos jogadores que podem atuar no ataque. Não vamos sofrer com falta de gols neste ano".

Pedri completou: "As pessoas dizem que eu e Rodri não nos entendemos, mas jogar com ele é muito confortável. Ele raramente perde a bola e ajuda muito na defesa. Vamos nos conhecer melhor e, com mais partidas, ficaremos melhores".

E concluiu: "Obrigado pelos aplausos no estádio Mestalla. É algo muito especial ouvi-los em um estádio adversário. Desejo a eles sorte no restante da temporada; nós temos que buscar vencer tudo. Nós somos o Barcelona".

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