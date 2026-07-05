Pedri: O craque de Portugal me surpreendeu... E enfrentar Messi na final é o sonho máximo

Pedri, estrela do meio-campo da seleção espanhola, afirmou que sonha em repetir o gol histórico de Andrés Iniesta na Copa do Mundo, ressaltando que a seleção espanhola está pronta para enfrentar a difícil partida contra a Portugal nas oitavas de final e expressando o desejo de enfrentar o lendário Lionel Messi na final.

Sobre a ampla repercussão de sua previsão anterior de que a seleção de Cabo Verde seria a zebra da Copa do Mundo, Pedri disse, em entrevista concedida ao jornal espanhol “As”: “Sim, este é um Mundial extremamente complexo e muito equilibrado, em que muitas seleções que eram favoritas, em teoria, começam perdendo partidas, independentemente de conseguirem ou não reverter o resultado posteriormente. E a Copa do Mundo atual está apresentando um nível altíssimo, o que é bem perceptível, e devo parabenizar a seleção de Cabo Verde porque fez um torneio incrível e não perdeu nenhuma partida nos 90 minutos regulamentares.”

Sobre suas primeiras lembranças da Copa do Mundo e o jogador que o marcou pela primeira vez, Pedri disse: “O que mais me lembro é da Copa do Mundo que ganhamos. Eu tinha oito anos e me lembro de alguns jogos, especialmente da final, que todos se lembram, é claro. Escolho Andrés Iniesta porque eu o acompanhava e me inspirava nele desde pequeno; além disso, ele nos deu o gol que deixou todos nós felizes, e é por isso que escolho Iniesta”.

Sobre a comparação que o ex-técnico Luis Enrique fez entre ele e Andrés Iniesta e a possibilidade de marcar um gol semelhante, Pedri declarou: “(sorri) Eu sonhei em marcar um gol como esse, sonhei com isso muitas vezes, e qualquer jogador da atual convocação sonha em marcar esse gol, mas ainda há muito a percorrer até uma suposta final, e precisamos manter os pés no chão, pois o próximo confronto será complicado e precisamos manter a calma”.

Sobre o esperado duelo no meio-campo contra o português Vitinha, Pedri comentou: “Vítinha é um jogador de primeira linha, especialmente no controle de bola e na maneira como conduz o ritmo da partida. Quando enfrentei ele, fiquei surpreso com sua enorme capacidade de corrida; ele nunca para e sempre passa a bola para o companheiro que está livre da marcação. Como eu disse, ele é um grande jogador e um dos melhores meio-campistas do mundo.”

Sobre o papel do técnico alemão Hans Flick, sua influência desde que chegou ao Barcelona e a natureza de suas exigências, Pedri disse: “Antes de tudo, ele começou a me posicionar na base da construção do jogo para que eu estivesse sempre em contato com a bola. É verdade que, por exemplo, Luis Enrique me pedia para descer bastante para tocar na bola e me sentir à vontade nessa posição, mas Flick não me coloca no centro do campo; acima de tudo, ele nos transmitiu a mentalidade de vencer e competir, e foi isso que realmente mudou a mentalidade da equipe; devemos agradecer a ele por ter transformado a mentalidade do Barcelona”.

Ao encerrar suas declarações, Pedri falou sobre o lendário Lionel Messi e a possibilidade de enfrentá-lo na final, dizendo: “Esse sonho seria maravilhoso, porque significaria que estamos na final da Copa do Mundo, e isso seria um bom sinal. Estou curtindo o que ele mostra atualmente, e já curti isso quando treinava com ele diariamente. O que ele faz na idade que tem é uma loucura; só é possível fazer essas coisas com a qualidade que ele possui. Para mim, ele é o melhor jogador da história.”