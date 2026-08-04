Pedidos absurdos: Depay quer metade da receita do Corinthians e o estádio por dois dias

O astro holandês Memphis Depay causou grande alvoroço nos meios futebolísticos brasileiros após a revelação de suas exigências ousadas para renovar o contrato com o Corinthians.

Segundo publicou o jornal "Gazeta Esportiva", Depay exige ter dois dias por ano para utilizar o estádio "Neo Química Arena" em ocasiões pessoais, além da destinação de um camarote exclusivo para ele dentro do estádio.

As novas exigências incluíram um aumento de 10% sobre todo o pacote financeiro previamente acordado, que abrange salários, direitos de imagem e verbas de marketing. Depay justificou esse aumento afirmando que ele seria integralmente destinado ao seu empresário.

Em relação à dívida que o clube tem com o jogador, cujo valor base é de cerca de 45 milhões de reais e chega a 77 milhões de reais (aproximadamente 15 milhões de dólares) com o cômputo de juros e multas, Depay concordou em abrir mão dos encargos adicionais e aceitar receber o valor original parcelado em quatro pagamentos semestrais. Contudo, ele estabeleceu como condição que a dívida retorne ao seu valor integral de 77 milhões de reais caso o clube atrase o pagamento de qualquer uma das parcelas.

Já quanto ao novo contrato, cujo valor é de 70 milhões de reais distribuídos em duas temporadas entre salários, direitos de uso de imagem e verbas de marketing, a equipe do jogador propôs a inclusão de uma cláusula que prevê a cobrança de juros de 1,5% ao mês e uma multa de 10% em caso de atraso no pagamento.

Depay também exigiu garantias para receber 14 milhões de reais das receitas de marketing que o clube se comprometeu a fornecer por meio de campanhas comerciais das quais o jogador participe, ressaltando a necessidade de receber o valor integral mesmo caso o clube não atinja a meta pretendida, além de 10% adicionais sobre o valor do contrato.

Essas novas exigências vêm se somar a condições anteriores que o jogador havia apresentado e que incluíam a concessão de um camarote exclusivo no estádio "Neo Química Arena", o recebimento de 50% das receitas do clube durante o período do contrato e 20% das premiações por títulos, além de uma parte dos prêmios da Copa do Mundo de Clubes no futuro, mesmo que ele não esteja mais no elenco do time.

A diretoria do Corinthians havia rejeitado as exigências anteriores do jogador, que se juntou ao time em 2024 e disputou 79 partidas com a equipe, nas quais marcou 20 gols, e conquistou três títulos.