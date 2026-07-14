Pedido inesperado do Real Madrid no caso Negreira

O Real Madrid solicitou ao Tribunal de Instrução nº 1 de Barcelona a prorrogação do processo Negreira por mais seis meses. O caso investiga o montante de 7,3 milhões de euros pago pelo Barcelona, entre 2001 e 2018, ao ex-vice-presidente da Comissão Técnica de Árbitros (CTA), José Maria Enríquez Negreira e seu filho, Javier Enríquez Romero.

Em documento ao qual a agência de notícias espanhola (EFE) teve acesso, o Real Madrid considera que o resultado da “investigação detalhada conduzida pela Guarda Civil na fase de instrução” revelou, até o momento, “elementos e provas diretas e indiciárias, mais do que suficientes para confirmar a prática de um crime de corrupção esportiva contínua”.

O clube, que atua como parte civil no processo, segundo o jornal “Mundo Deportivo”, acrescentou: “Isso levará necessariamente, em um prazo que não se deseja que seja distante, à continuação do processo por meio dos trâmites sumários”.

Em maio passado, o presidente do Tribunal de Instrução nº 1 de Barcelona aprovou a prorrogação da investigação por mais seis meses, até 1º de setembro de 2026.

O Real Madrid pretende agora prorrogar a investigação mais uma vez, alertando o tribunal de que ainda há algumas provas documentais e depoimentos pendentes a serem realizados, além de outros procedimentos “ainda não executados”.

O jornal catalão acrescentou que, por exemplo, o pedido apresentado pelo clube madrilenho ao tribunal inclui a solicitação ao FC Barcelona de “os documentos que constituíram seu sistema interno de prevenção de crimes, seu modelo de conformidade ou seu modelo de organização e gestão”.

Trata-se de uma exigência válida desde a data de entrada em vigor da Lei Orgânica nº 5/2010, de 22 de junho, que reformou o Código Penal, até julho de 2018, período em que os pagamentos eram feitos a entidades ligadas a Enrique Negreira.

O Real Madrid acredita que, com base nas informações coletadas até o momento no caso, “parece que os controles internos do FC Barcelona foram suspensos deliberadamente no que diz respeito aos pagamentos ao Sr. Enríquez Negreira”.

A denúncia do clube madrilenho conclui afirmando: “Não parece que alguém tenha questionado internamente qualquer um dos procedimentos de aprovação de pagamentos, regulamentados por um sistema de aprovações múltiplas, nem os processos de auditoria interna, nem os de auditoria externa, nem os relatórios criminais, nem os procedimentos de due diligence”.