A pedido da Fifa, Mineirão terá gramado híbrido em 2027

A Fifa determinou que o gramado do Mineirão passe a ser híbrido em 2027 por conta da Copa do Mundo Feminina, que será realizada no Brasil. O estádio, em Belo Horizonte, receberá oito partidas do Mundial e terá fibras de polietileno costuradas ao gramado natural para aumentar a resistência do campo durante o período da competição. A entidade e os responsáveis pelo estádio ainda definem a melhor janela para realizar a intervenção.

A mudança já estava prevista nos acordos firmados durante a candidatura do Brasil para sediar o torneio e não ocorre por insatisfação da Fifa com as condições atuais do campo. Thiago Jannuzzi, diretor executivo de operações da Copa do Mundo Feminina de 2027, explicou que a instalação da fibra é uma exigência relacionada ao calendário apertado de partidas no Mineirão.

"Não é só um interesse [a alteração do gramado], é algo concreto. Isso faz parte dos requerimentos que foram todos acordados na época da candidatura e a assinatura de contrato. Hoje, a gente trabalha com o estádio para definir a janela quando vai ser instalada a fibra, uma exigência da Fifa por conta da quantidade de jogos no período da competição. São muitos jogos para poucos dias", afirmou.

O Mineirão será palco de oito jogos em um período de pouco mais de 20 dias, o que aumenta a necessidade de um gramado capaz de suportar uma sequência intensa de partidas. Segundo Jannuzzi, a tecnologia híbrida permitirá que o campo tenha maior capacidade de recuperação e mantenha boas condições mesmo com o intervalo reduzido entre os confrontos.

"A fibra hoje tem uma importância técnica altíssima porque ela permite uma carga de uso mais elevada. Período curto de tempo. Então, com a quantidade de jogos são oito em um pouco mais de 20 dias, a gente precisa da fibra para o gramado resistir e ficar em ótimas condições para a competição", disse.

Uma das possibilidades é que a instalação seja feita ainda no fim de 2026, após o encerramento da temporada do Cruzeiro. A última rodada do Campeonato Brasileiro está prevista para 2 de dezembro, e a definição da data depende das conversas entre os responsáveis pela operação do estádio e a Fifa.

Atualmente, o Mineirão utiliza um gramado 100% natural e recebe, além dos jogos do Cruzeiro, eventos musicais. Os custos para a instalação das fibras ainda são discutidos entre o Governo de Minas, a Minas Arena e a Fifa, que negociam como as despesas serão divididas. O Cruzeiro não participará da divisão dos valores.