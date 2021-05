Paysandu x Bragantino-PA: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (4), pelas quartas de final do Paraense; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Paysandu e Bragantino-PA se enfrentam nesta quarta-feira (5), às 19h (de Brasília), na Curuzu, pelas quartas de final do Campeonato Paraense. A partida terá transmissão ao vivo da Papão TV, na internet. Na Goal , o torcedor pode acompanhar todos os lances ao vivo clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Paysandu x Bragantino (PA) DATA Quarta-feira, 5 de maio de 2021 LOCAL Curuzu, Belém, Pará 19h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



O Papão quer a vitória em casa / Foto: Fernando Torres/Paysandu

A partida será transmitida pela Papão TV, na internet. Na Goal , você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS

Após empatarem sem gols no jogo de ida, as equipes entram em campo precisando de uma vitória simples para avançar à semifinal do Parazão. Em casa, o Papão quer se impor diante do rival.

Provável escalação do Paysandu: Victor Sousa, Israel, Perema, Yan, Diego Matos, Denílson, Paulinho, Jhonnatan, Ruy, Igor Goularte e Nicolas.

Provável escalação do Bragantino-PA: Deco Jr.; Rony, Romário, Cláudio Caça-rato e Zé Carlos; Ricardo Capanema, Túlio (George), Davi, Edicleber e Rafinha (Carlos Neto); Cris Maranhense.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PAYSANDU

JOGO CAMPEONATO DATA Bragantino-PA 0 x 0 Paysandu Paraense 2 de maio de 2021 Paysandu 1 x 0 Águia de Marabá Paraense 28 de abril de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Tombense x Paysandu Série C 30 de maio de 2021 A confirmar Paysandu x Botafogo-PB Série C 6 de junho de 2021 A confirmar

BRAGANTINO-PA

JOGO CAMPEONATO DATA Bragantino-PA 0 x 0 Paysandu Paraense 2 de maio de 2021 Tuna 5 x 3 Bragantino-PA Paraense 28 de abril de 2021

Próximas partidas