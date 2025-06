Paysandu x Criciúma: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série B 2025

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (02), no Estádio Curuzu; confira a transmissão e outras informações do jogo

Paysandu e Criciúma se enfrentam nesta segunda-feira (02), às 21h (de Brasília), no Estádio Curuzu, em Belém, pela décima rodada da Série B 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+ via streaming (confira a programação completa).

Na lanterna da Série B, com apenas quatro pontos conquistados, o Paysandu busca sua primeira vitória na competição. Em nove jogos disputados, o Papão acumula quatro empates e cinco derrotas, com um aproveitamento de apenas 14%. O Criciúma também luta contra o rebaixamento. Com seis pontos, o Tigre vem de duas derrotas consecutivas, ambas por 1 a 0, para Coritiba e CRB.

Prováveis escalações

Paysandu: Matheus Nogueira, B. Borges, Martínez, Quintana, Calmon, M. Vargas, L. Vilela, Delvalle, Rossi, Nicolas, Marlon.

Criciúma: Kauã; Rodrigo, Benevenuto e Castán; Marcinho, Zé Gabriel, Morelli, Gui Lobo (Juninho) e Marcelo Hermes; Diego Gonçalves e Thales.

Desfalques

Paysandu

Sem desfalques confirmados.

Criciúma

Não há desfalques confirmados.

Quando é?