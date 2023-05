Paysandu x Cametá ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais pelo terceiro lugar do Campeonato Paraense

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (24), pelo jogo de volta; veja como acompanhar na TV e na internet

Paysandu e Cametá entram em campo na noite desta quarta-feira (24), a partir das 20h (de Brasília), na Curuzu, em Belém, pelo jogo de volta da disputa pelo terceiro lugar do Campeonato Paraense. A partida terá transmissão ao vivo da TV Cultura (PA), na TV aberta.

Como empataram por 1 a 1 no jogo de ida, quem vencer fica com a terceira colocação e, consequentemente, com uma vaga na Copa do Brasil 2024. Caso haja uma nova igualdade, a decisão será nas penalidades.

Prováveis escalações

Paysandu: Gabriel, João Vieira, Wanderson, Genílson, Naylhor, Eltinho, Paulo Henrique, Gabriel Davis, F. Gabriel, Bruno Alves e Mário Sérgio.

Curuzu: Pedro Henrique, Pedrão, Marcos, Negueba, Geroge, Rayro, Per, Ryan, Rogerinho, Guilherme e Léo Pará.

Desfalques

Paysandu

Sem desfalques confirmados.

Cametá

Sem desfalques confirmados.

Quando é?