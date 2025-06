Paysandu x Botafogo-SP: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série B 2025

Equipes se enfrentam nesta sexta-feira (13), no Estádio Curuzu; confira a transmissão e outras informações do jogo

Paysandu e Botafogo-SP se enfrentam nesta sexta-feira (13), às 21h35 (de Brasília), no Estádio Curuzu, em Belém, pela 12ª rodada da Série B 2025. A partida terá transmissão ao vivo da RedeTV! na TV aberta, da ESPN na TV fechada, do Disney+ via streaming, além do canal Desimpedidos no YouTube (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações das equipes

Sem vencer há seis jogos na temporada, com quatro derrotas e dois empates, o Paysandu volta a campo pressionado na Série B em busca da sua primeira vitória. Na lanterna da competição, com apenas quatro pontos conquistados, o Papão acumula quatro empates e sete derrotas no torneio.

Por outro lado, o Botafogo-SP também luta contra o rebaixamento. Com 10 pontos, a equipe pode deixar a zona da degola nesta rodada. Em 11 jogos disputados, soma duas vitórias, quatro empates e cinco derrotas, com um aproveitamento de 30%.

Paysandu: Gabriel Mesquita; Reverson, Luan Freitas, Novillo, PK; Leandro Vilela, Matheus Vargas, Marlon Douglas; Rossi, Marcelinho, Benítez.

Botafogo-SP: Victor Souza; Jeferson, Ericson, Rafael Milhorim, Gabriel Risso; Sabit, Gabriel Bispo, Leandro Maciel; Matheus Régis, Jonathan Cafu, Alexandre Jesus.

Desfalques

Paysandu

Não há desfalques confirmados.

Botafogo-SP

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: sexta-feira, 13 de junho de 2025 Horário: 21h35 (de Brasília) Local: Estádio Curuzu - Belém, PA

Histórico de confrontos diretos

O retrospecto histórico entre Paysandu e Botafogo-SP é bastante equilibrado. Em nove confrontos, cada equipe venceu três vezes, além de três empates. No último encontro, válido pelo returno da Série B de 2024, os times ficaram no empate por 1 a 1

Classificação