Paysandu x Bahia: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copa do Brasil 2025

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (30), no Estádio Mangueirão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Paysandu e Bahia se enfrentam nesta quarta-feira (30), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Mangueirão, em Belém, pela terceira fase da Copa do Brasil 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Prime Video via streaming (veja a programação completa).

Sem vencer há sete jogos, somando todas as competições, o Paysandu tenta aproveitar o fator casa para colocar um ponto final na incômoda sequência. Será o primeiro confronto do Papão nesta edição da Copa do Brasil, já que o time entrou nesta fase por ter sido o campeão da Copa Verde em 2024.

Ingressando diretamente na terceira fase da Copa do Brasil por jogar a Libertadores, o Bahia vem embalado por três vitórias seguidas. Com isso, o Tricolor mira ampliar a sequência positiva com um novo bom resultado longe de seus domínios para largar bem no confronto.

Prováveis escalações

Paysandu: Matheus Nogueira; Edílson, Lucas Freitas, Novillo, Reverson; Martínez, Leandro Vilela, Matheus Vargas; Borasi, Rossi, Benítez. Técnico: Luizinho Lopes

Bahia: Marcos Felipe; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo, Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro; Ademir, Erick Pulga, Willian José. Técnico: Rogério Ceni

Desfalques

Paysandu

Se recuperando de uma entorse no joelho direito, Kevyn permanece fora.

Bahia

No departamento médico, Kanu, Arias e Ronaldo estão indisponíveis.

Quando é?