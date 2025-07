Paysandu x Athletic Club: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série B 2025

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (28), no Estádio Curuzu; confira a transmissão e outras informações do jogo

Paysandu e Athletic Club se enfrentam nesta segunda-feira (28), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Curuzu, em Belém, pela 19ª rodada da Série B 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+ via streaming (confira a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Sem perder há sete jogos, com quatro vitórias e três empates, o Paysandu chega embalado para se afastar da zona de rebaixamento. Com 19 pontos, o Papão está a dois pontos do Volta Redonda, primeira equipe fora do Z-4.

Por outro lado, o Athletic Club, com 22 pontos, também está na parte de baixo da tabela busca se afastar do risco de rebaixamento. No momento, acumula sete vitórias, um empate e 10 derrotas na Série B.

Paysandu: Gabriel; Bryan Borges, Thalisson, Lucca Carvalho, Reverson; Leite, Ronaldo Henrique, Garcez; Marlon, Denner e Diogo Barbosa.

Athletic Club: Adriel; Wesley Gasolina, Marcelo Ajul, Sidimar, Yuri; Sandry, Fabrício Isidoro, David Braga; Torrão, Alason Carioca e Ruan Ravares.

Desfalques

Paysandu

Leandro Vilela e Novillo vão cumprir suspensão.

Athletic Club

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: segunda-feira, 28 de julho de 2025

segunda-feira, 28 de julho de 2025 Horário: 21h30 (de Brasília)

21h30 (de Brasília) Local: Estádio Curuzu - Belém, Pará

Retrospecto recente

Classificação

