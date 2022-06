Paulo Sousa volta a balançar no Flamengo e diretoria já discute opções

Dirigentes de reúnem nas próximas horas para avaliar situação do comandante

O futuro de Paulo Sousa no Flamengo está novamente em xeque. A derrota por 2 a 1 para o Fortaleza, lanterna do Brasileirão, no Maracanã, diante de mais de 63 mil pessoas, deixou os dirigentes do clube consternados e o presidente Rodolfo Landim pressionado pela saída do técnico.

Segundo uma fonte da GOAL, a irritação após a partida era tanta que Paulo Sousa ainda não foi demitido pelo simples motivo do Flamengo não ter um auxiliar fixo no clube. Sendo assim, não teria um nome "tampão" para comandar a equipe nos próximos dias.

Ainda segundo soube a reportagem, a diretoria do Flamengo se mobiliza por um nome de consenso para assumir a equipe em caso de demissão de Paulo Sousa. Há quem acredite que, mesmo se vencer o Red Bull Brgantino e Internacional fora de casa, o futuro de Paulo Sousa pode ser realmente longe do clube.

As próximas horas serão importantes para definir a situação do técnico. A cúpula do futebol vai se reunir com o presidente Rodolfo Landim para discutir a atual situação da equipe, os próximos passos e potenciais nomes no mercado. Desde a primeira grande turbulência de Paulo Sousa no Flamengo, o nome de Cuca surge como uma das opçãos mais óbvias no momento.

A multa de cerca de 7 milhões de euros (cerca de R$ 35,7 milhões na cotação atual), não é vista como um impediditivo e a chegada de Jorge Jesus ao Fenerbahçe, da Turquia, também traz um alívio para quem não queria ser "obrigado" a negociar com o técnico, caso ele estivesse livre no mercado.