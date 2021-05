Paulistão tem final sem gols pelo 3º ano seguido, e retrospecto "favorece" São Paulo

Mandantes nos segundos jogos das finais do Campeonato Paulista ficaram com o título em 2019 e 2020 após empate por 0 a 0 no primeiro duelo

Pelo terceiro ano consecutivo, a primeira final do Campeonato Paulista terminou empatada sem gols. Ainda restam 90 minutos, mas o retrospecto mostra uma tendência "animadora" para os são paulinos: nas duas últimas edições, o mandante da segunda partida ficou com o título.

Nesta quinta-feira (20), Palmeiras e São Paulo empataram sem gols no Allianz Parque em um jogo sem grandes emoções. Weverton e Tiago Volpi pouco trabalharam e foram mais exigidos no fim da partida, com chutes de fora da área e cruzamentos que assustaram e fizeram os goleiros trabalhar.

A sequência de empates por 0 a 0 nas finais do Paulistão começou em 2019 em um Majestoso no Morumbi. Naquela final, o São Paulo foi superior ao Corinthians e criou diversas chances para sair em vantagem, mas não conseguiu superar Cássio e errou muito na hora de concluir ao gol. No segundo jogo, na arena corintiana, melhor para o Alvinegro: 2 a 1, com Vagner Love selando a vitória já no fim da partida.

No ano passado, Corinthians e Palmeiras fizeram um clássico sem brilho na Neo Química Arena. Após o primeiro jogo ruim, a decisão no Allianz Parque não foi um jogo de encher os olhos, mas as equipes balançaram as redes. Novo empate, desta vez por 1 a 1, e decisão nos pênaltis e o título ficou com os palmeirenses.

Curiosamente, empates sem gols nas finais do Paulistão não eram comuns antes desta sequência. Entre 2007, quando o Paulistão voltou a ter mata-mata, e 2018, somente uma vez o primeiro jogo das finais terminou sem gols. Foi em 2011, quando Corinthians e Santos disputavam o título - o Alvinegro Praiano, mandante do segundo jogo, levou a melhor e ficou com a taça.

Essa "vantagem" dos mandantes do segundo jogo pouco importa para o São Paulo, mas o retrospecto da equipe em seu estádio nesta temporada é muito bom. Após o empate na primeira rodada do Paulista por 1 a 1 com o Botafogo-SP, o Tricolor emendou oito triunfos seguidos no Morumbi pelo Estadual.

Já o Palmeiras está disposto a quebrar esta sequência e os últimos jogos como visitante provam isso. Jogando longe de seus domínios, o Alviverde não perde desde o dia 25 de fevereiro, pelo Brasileirão, contra o Atlético-MG. Desde então foram 13 partidas, com dez vitórias e três empates, com aproveitamento de 84,6%.

São Paulo e Palmeiras decidem o título do Campeonato Paulista neste domingo (23), às 16h (de Brasília). Aqui na Goal, você poderá acompanhar todos os lances da final em tempo real.