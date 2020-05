Paulistão pode ter testes da Covid-19 em atletas - e retorno mais próximo?

Parceria entre Federação Paulista e hospital Albert Einstein aponta para retorno, mesmo em escalada dos números de casos, mas FPF não fala em datas

No mesmo dia que o Estado de atingiu mais de 100 mil casos de infectados pelo novo coronavírus e o número de óbitos bateu 7.275, uma reunião da Federação Paulista de Futebol (FPF) e o Hospital Albert Einstein definiu uma parceria para testagem de todos os atletas da primeira divisão do . O objetivo é retomar o certame, embora ainda não se fale em data. A informação é do Blog do PVC, do Globo Esporte.

Os testes serão para as 16 equipes participantes da Série A1 do Paulista e são recém adquiridos pelo hospital. Não foram divulgados os números exatos de testes que serão disponibilizados para os clubes, mas levando em conta a metodologia empregada em outros lugares, é possível que sejam vários testes para cada jogador, para que haja um monitoramento constante da saúde do jogador.

Mais que planejar o retorno das partidas, a Federação visa a volta dos treinos. As medidas e propostas para a retomada devem ser enviadas a todos os prefeitos das cidades que têm times na primeira divisão do campeonato paulista.

O Governador do Estado, João Dória propôs um plano de reabertura gradual das atividades na região, mas o retorno dos treinos de futebol estava previsto apenas para julho. O que pode gerar um embate e uma pressão da Federação Paulista sobre o político do PSDB, caso a entidade avalie que é seguro que haja essa volta.

Porém, com a aprovação dos prefeitos das cidades, é possível que os treinamentos voltem a acontecer já nas primeiras semanas de junho.