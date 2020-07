Paulistão: bandeira amarela (e outras) dita a volta do futebol em São Paulo

Cidades que estão na zona amarela de controle da pandemia já podem receber jogos; mudanças semanais podem forçar troca de locais das partidas

O será retomado em dez dias e passará por uma grande fase de adaptação ao "novo normal" para a realização de jogos de futebol. Entre protocolos e ausência de torcida, o que chama mais atenção é a provável necessidade de times migrarem entre cidades para poderem mandar seus jogos.

Explica-se: os jogos no Estado de só serão permitidos pelo governo caso o município esteja incluído ao menos na zona amarela, que significa o nível intermediário no controle da pandemia da Covid-19. As zonas laranja e vermelha, mais graves, não podem receber partidas oficiais.

Atualmente, a capital, o ABC e a Baixada Santista, esta a partir de segunda-feira (13), têm condição de receber jogos nos municípios pertencentes às respectivas zonas. Ou seja, todos os grandes e outros clubes do torneio, como Santo André, Oeste e Água Santa, poderão atuar em seus estádios.

Mais times

Uma série de outras equipes, porém, não teria o direito de atuar em casa se o campeonato começasse nesta semana. Todos das regiões de Campinas ( , e Red Bull ), Piracicaba (Inter de Limeira), Sorocaba ( ), Araraquara (Ferroviária) e São José do Rio Preto ( e ) estão entram na zona laranja nesta semana, ainda sem poder receber jogos.

A situação é ainda pior para o -SP, já que Ribeirão Preto está na fase vermelha, ou seja, duas atrás da amarela. Ainda que avance na semana que vem, é improvável que a região entre na semana do dia 22 na fase amarela.

Outra questão é que as fases não mudam apenas para uma flexibilização. Quase todas as regiões do interior de São Paulo já regrediram ao menos alguma vez, algo que pode voltar a acontecer nas próximas semanas, quando o Paulista será disputado. Ou seja, um local pode estar apto a receber um jogo uma semana antes, mas ter sua classificação modificada na semana do duelo, obrigando uma mudança de estádio.

Paralisado na décima rodada da fase de classificação, o Estadual tem mais dois jogos pelos grupos e outras quatro datas para a disputa do do mata-mata. Quartas e semifinais serão realizadas em jogo único, sendo apenas a final disputada no sistema de ida e volta.

Mais artigos abaixo

Times em cidades na zona amarela (semana de 13 a 20/7): Água Santa, , Oeste, , , Santo André e São Paulo.

Times em cidades na zona laranja (semana de 13 a 20/7): Guarani, Ferroviária, Ituano, Mirassol, Novorizontino, Ponte Preta e Red Bull Bragantino.

Times em cidades na zona vermelha (semana de 13 a 20/7): Botafogo-SP.