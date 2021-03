Paulistão 2021: artilharia e assistências do campeonato

O Campeonato Paulista de 2021 já começou. Atual campeão, o Palmeiras vai em busca do Bi, com o técnico português Abel Ferreira disputando pela primeira vez o estual, enquanto o Corinthians, maior campeão paulista, com 30 títulos, é comandado por Vagner Mancini, e buscará chegar pela quinta vez consecutiva na grande decisão.

O Santos, por sua vez, busca conquistar novamente o troféu que não levanta desde 2016. O jejum só não é maior que o rival São Paulo, que atravessa um jejum de títulos. A última conquista foi a Sul-Americana de 2012. No Estadual, a fila é ainda maior: desde 2005.

Mas não é apenas o título que está em disputa. Quem será o artilheiro e o maior garçom?

Confira, abaixo, como está a artilharia e lista de assistências do Cariocão 2021, e lembre quis foram os garçons e goleadores de 2020.

Artilharia - Campeonato Paulista 2021

POS. JOGADOR CLUBE GOLS PARTIDAS 1 Fabrício Daniel Mirassol 2 2 =1 Vitinho RB Bragantino 2 2 =1 Gabriel Sara São Paulo 2 3 =1 Pablo São Paulo 2 3 5 Tchê Tchê São Paulo 1 2 =5 Vitinho Santo André 1 1 =5 Sabino Santos 1 1 =5 Lucas Lima Palmeiras 1 1 =5 Gabriel Silva Palmeiras 1 1 =5 João Rojas São Paulo 1 2

Passes para gols - Campeonato Paulista 2021

POS. JOGADOR CLUBE ASSISTÊNCIAS PARTIDAS 1 Pablo São Paulo 2 3 2 João Rojas São Paulo 1 2 =2 Allan Dias São Bento 1 2 =2 Willian Palmeiras 1 1 =2 Ivonei Santos 1 2 =2 Danilo Palmeiras 1 1 =2 Rone Santo André 1 2 =2 Ernandes Mirassol 1 2 =2 Bruno Lopes Ituano 1 2 =2 Marlon Botafogo-SP 1 2

Paulista 2020: Quem foi o artilheiro?

Pelo segundo ano seguido, o atacante Ytalo, do Bragantino, esteve no topo da lista de artilheiros do Campeonato Paulista. Em 2020, inclusive, ele foi líder isolado, com sete gols.

Paulista 2020: Quem foi o líder em assistências?

Fágner, do Corinthians, foi o líder em assistências, com cinco passes, seguido por Marcos Rocha, do Palmeiras, e Edimar, do RB Bragantino, com quatro.