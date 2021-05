São Paulo vai ganhar prêmio de R$ 3,7 milhões por título do Paulistão

Federação pagaria normalmente R$ 5 milhões, mas clubes toparam dividir igualmente 30% dos valores totais para bancar protocolos da Covid-19

O São Paulo receberá R$ 3,7 milhões da Federação Paulista de Futebol (FPF) pelo título de campeão Paulista. Originalmente o valor seria de R$ 5 milhões, mas os clubes decidiram dividir 30% da premiação total igualitariamente para bancar os protocolos da Covid-19. Assim, o montante para o campeão caiu para R$ 3,5 milhões.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

O Tricolor, portanto, receberá esse valor (R$ 3,5 milhões) mais os cerca de R$ 250 mil divididos entre os 16 participantes pelo acordo entre os clubes.

Mais artigos abaixo

Em dificuldade financeira, o São Paulo precisará vender jogadores durante a temporada. No início da gestão do presidente Julio Casares o clube negociou Brenner com o FC Cincinnati, dos Estados Unidos, em transferência que pode render cerca de R$ 80 milhões dependendo de bônus e metas.

O valor da negociação correspondeu a quase metade dos R$ 176 milhões previstos no orçamento de 2021 em arrecadação com negociação de direitos econômicos de atletas.