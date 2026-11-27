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Executivo de futebol da Raposa afirma que situação será definida após o fim da temporada; agente do atacante destaca importância da Libertadores para 2027

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O futuro de Gabigol segue indefinido para a próxima temporada. Emprestado pelo Cruzeiro ao Santos até 31 de dezembro, o atacante ainda não sabe onde jogará em 2027. Em entrevista ao ge, o executivo de futebol da Raposa, Paulinho, explicou que algumas questões precisam ser reavaliadas antes de o clube tomar uma decisão sobre o jogador, que tem contrato com a equipe mineira até o fim de 2028.

Ao falar sobre o assunto, o dirigente afirmou que ainda não conversou diretamente com Gabriel Barbosa e que qualquer definição ficará para depois do encerramento da temporada.

"São muitas coisas envolvidas no tema Gabigol, e todos nós precisamos sentar e resolver o que é melhor. Isso não tem como ser definido agora, vai ser definido após a temporada. Temos que repensar algumas coisas para que seja a melhor decisão. Eu ainda não tive nenhuma conversa com o Gabriel", declarou.

Na mesma entrevista, Paulinho rebateu informações sobre um possível acordo entre Cruzeiro e Santos para definir a permanência do atacante. O executivo negou que exista qualquer decisão tomada e criticou a divulgação de rumores sem confirmação dos envolvidos.

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"Eu entendo que seja dessa forma, mas as pessoas falam algumas coisas sem saber dos assuntos e, daqui a pouco, vira uma verdade sobre algo que nunca aconteceu. Quando eu for me manifestar sobre algo, é porque é aquilo que está acontecendo. Nesse momento, a gente não definiu nada com o Gabriel", completou.

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Do outro lado das negociações, o empresário de Gabigol, Júnior Pedroso, também comentou o futuro do jogador em entrevista à ESPN. O agente destacou o desempenho do atacante aos 30 anos e afirmou que ele está preparado para receber propostas e encarar novos desafios na próxima temporada.

"A gente está falando de um atleta que, apesar de ter 30 anos de idade, faz uma das suas melhores temporadas na carreira. Ele endossa mais uma vez que está muito bem e está muito pronto para qualquer novo desafio que venha surgir em 2027", afirmou.

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Pedroso ainda apontou a disputa da Libertadores como um fator importante para o camisa 9 na escolha do próximo destino.

"Para o Gabigol, estar na Libertadores é muito importante. Eu não colocaria isso como ponto-chave, mas colocaria como um ponto de desequilíbrio em uma decisão. Não tenho dúvidas de que o Gabriel vai querer jogar a Libertadores de 2027!", acrescentou.

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Em 2026, Gabigol soma 26 gols e 11 assistências em 51 partidas pelo Santos, a quinta temporada mais artilheira de sua carreira. O Peixe ocupa a nona colocação do Brasileirão, com 50 pontos, e busca entrar no G-8, faixa que pode garantir uma vaga na próxima Libertadores dependendo da distribuição das classificações. O Cruzeiro, por sua vez, aparece em terceiro lugar, com 66 pontos, e já está confirmado na fase de grupos da competição continental de 2027.