Patrick de Paula "compensa" falta de base no Palmeiras e é visto como maior joia pós-Jesus

Jogador, que foi comandado por pai de Deyverson e recebe "mentoria" de Felipe Melo, tenta corrigir questão tática para atingir potencial enxergado no

O volante Patrick de Paula tornou-se o grande nome da conquista do Palmeiras no Campeonato Paulista. Numa mistura de encantamento pela personalidade demonstrada ao bater o último pênalti da final contra o com a expectativa pelo que o meio-campista pode vir a ser, acredita-se no clube que ele é a principal joia pós-Gabriel Jesus.

Revelado na disputa da Taça das Favelas, no Rio de Janeiro, Patrick foi treinado por Mamaô, pai do atacante Deyverson, quando atuava em Campo Grande, bairro da zona oeste do Rio de Janeiro. Hoje companheiro do centroavante, afastado do elenco, ele chegou ao já com 17 anos, no fim de 2016.

Desde então, tenta compensar o que se considera um dos seus pontos a melhorar atualmente: a parte tática. Depois de encantar pela capacidade física e a calma para sair jogando, Patrick é visto como uma joia a ser lapidada na parte do posicionamento. Foi isso, aliás, que lhe rendeu algumas broncas durante a decisão.

"Estão chamando de Pogba, mas poderia ser Pogb... se a gente toma gol em algum dos erros dele", comentou Vanderlei Luxemburgo. "Cometeu erro que vocês (jornalistas) não falaram", continuou o comandante.

Na final, o lance mais marcante foi uma dura de Felipe Melo após Mateus Vital chutar uma bola desmarcado na entrada da área, no fim do primeiro tempo. "Se não ouvir, apanha (risos)", brincou o meio-campista na premiação dos melhores do .

Apesar da necessidade de evoluir taticamente, Patrick tem um moral tão grande pela personalidade mostrada no Estadual que é visto como um atleta que brigará para ir à de 2022 no . Caso tivesse passado mais tempo na base, pegando uma noção maior da sua função, acredita-se que ele já brigaria hoje para ser chamado por Tite.

Enquanto tenta recuperar essa parte perdida da sua formação, Patrick inicia seu primeiro Campeonato Brasileiro nesta semana, visando a uma consagração nacional. O jogador tem contrato até o final de 2022 e, no que depender do clube, deve sentar à mesa para negociar uma extensão até o final do ano.