Pato sonha com volta ao Milan: "Como não sentir saudades?"

Sem time desde que rescindiu com o São Paulo, o atacante está disposto a voltar ao time, mesmo que na sombra de Ibra

De volta à ? Livre no mercado desde que rescindiu seu contrato com o São Paulo, em agosto, Alexandre Pato tem flertado com um retorno ao , clube que defendeu entre 2007 e 2013. E ele garantiu até uma boa parceira de ataque com Ibrahimovic.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Enquanto alguns dizem que Pato está a um passo de se aposentar de vez dos gramados - ainda mais considerando que ele está sem clube há alguns meses -, o atacante ainda pensa grande.

Mais times

Brigando no topo da e candidato ao título nacional de 2020-21, o Milan estaria buscando mais um homem para seu ataque, alguém para dividir a posição com Zlatan Ibrahimovic. Saudoso do time que o levou para a Europa, Pato acredita ser o nome certo para a função.

“Como não sentir saudade [do Milan]? Estamos falando de 150 jogos, 63 gols, um Scudetto e um Supercoppa Italiana. Seria um sonho voltar a Milão, que está no meu coração”, disse o atacante ao Gazzetta dello Sport. Além disso, ele garante estar visando um projeto que lhe agrade e não mais dinheiro na hora de decidir seu futuro.

Perguntado sobre como seria para ele ser o segundo homem do ataque, na função de companheiro de Ibra, ele disse não ter problemas com isso. “Eu não seria assistente, faria algumas partidas e convenceria o treinador [a me manter na titularidade]. Talvez pudéssemos jogar juntos. Faríamos uma ótima dupla”.

Sem cidadania e passaporte europeus, Pato precisaria de um time que ainda tivesse uma vaga para estrangeiros em seu elenco. Além do Milan, outro que teria espaço para o brasileiro é a , que também o agrada. “Vou avaliar o que é viável. A Fiorentina é um excelente clube, com muitos campeões e uma boa equipe. Além disso, é uma cidade linda”.

Aos 31 anos, o jogador, que sofreu muito com lesões, garante estar em boa forma e ainda ter o que entregar.

“Ainda acho que posso me sair bem na Serie A. Meu corpo está bem, eu estou bem e minha cabeça está diferente da última vez [em que estive na Itália]. Eu sei o que posso dar e o que tenho que fazer: a vontade é tudo e eu a tenho. Eu vejo a Europa em meu futuro, especialmente a Itália”, disse o jogador, que afirma saber de times italianos que têm interesse em seu futebol.

Desde que deixou o Milan em 2013, com 23 anos, o atacante passou por Corinthians, São Paulo, , e Tianjin Tianhai. Em 2019 voltou ao Tricolor paulista, mas não correspondeu às expectativas e, mesmo com contrato até 2022, deixou o clube em 2020, sem destino certo.