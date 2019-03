Pato rescinde com Tianjin Tianhai, se despede do time e fica livre no mercado

Santos, São Paulo e Palmeiras são equipes interessadas no atacante

Alexandro Pato está livre para acertar com qualquer clube. Após imbróglio por salários atrasados com o Tianjin Tianhai, o atacante conseguiu rescindir o vínculo que iria até o fim do ano com a equipe chinesa.

Com os mercados chinês e europeu fechados até o meio do ano, Pato pode retornar para um time brasileiro. , e já haviam demonstrado interesse, mas aguardavam o desfecho do caso.

Aos 29 anos, Pato vinha de duas boas temporadas no Tianjin, sendo considerado um dos melhores jogadores da liga chinesa. Em 58 jogos pelo clube, ele marcou 34 gols. Neste sábado (16), o atacante foi ao treinamento da equipe apenas para se despedir dos agora ex-companheiros.