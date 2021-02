Pato no Orlando City: "Não vem para conhecer o Mickey", diz diretor

A cidade de Orlando, nos Estados Unidos, é conhecida mundialmente pelos parques da Disney. Além do castelo da Cinderella, quem viaja para a cidade aproveita também para conhecer os famosos outlets e até mesmo pegar a estrada para conhecer a badalada Miami.

Sabendo deste cenário, o Orlando City tenta assegurar que seus jogadores atuem no time pelos motivos certos. Não foi diferente ao avaliar a contratação do atacante Alexandre Pato, como garantiu Luiz Muzzi, vice-presidente de futebol do clube da Flórida, em entrevista exclusiva para a Goal Brasil.

"Tem todas as outras coisas boas ao redor, mas o jogador não está vindo para conhecer o Mickey, é pra jogar bola", comentou Muzzi.

"Orlando chama muito a atenção por causa da Disney e a gente tem que ter certeza que o jogador está vindo pelas razões certas. É pra jogar. Em qualquer situação, seja com o Pato ou outro jogador, a gente sempre tem esse cuidado".

We're looking forward to seeing this at @ExploriaStadium. 😈



Welcome to Orlando, @Pato! #VamosOrlando pic.twitter.com/WIYs6HLa5g