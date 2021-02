Alexandre Pato no Orlando City: 'susto argentino' e salário abaixo do teto

Novo reforço na MLS, brasileiro assina contrato válido por uma temporada, com opção de renovação por mais uma

Mais novo reforço do Orlando City, Alexandre Pato não vai chegar à MLS (Major League Soccer) com status de contratação milionária. A Goal apurou que o atacante reduziu de forma considerável a pedida salarial para jogar nos Estados Unidos.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Meses atrás, quando foi abordado pela primeira vez pelo próprio clube norte-americano, o brasileiro avisou que gostaria de ganhar cerca de 5 milhões de dólares por temporada (quase R$ 27 milhões). Colocou o mesmo valor na mesa quando foi procurado também por interessados da China e da Arábia Saudita.

Após um longo período sem ofertas concretas, Pato intensificou os treinos para manter a forma física e resolveu, logo no começo de 2021, encarar o mercado de forma menos agressiva. Baixou o ordenado e, consequentemente, não demorou a receber novas consultas.

Mais artigos abaixo

Aos 31 anos, o atacante chegou a ter em mãos uma proposta interessante do Argentinos Juniors – analisou juntamente com a família, inclusive, casas morar na região de Buenos Aires. Com os argentinos em cima e confiantes no acerto, o Orlando City, que havia tentado a contratação do goleador pelo menos três vezes de forma oficial, prontamente decidiu entrar novamente na briga.

Sem ferir o teto salarial, o clube da Florida ofereceu para Pato um salário de aproximadamente 2 milhões de dólares (R$ 10,7 milhões) por temporada, num contrato válido por uma temporada, com opção de renovação automática por mais uma.

No Orlando City, o brasileiro revelado pelo Internacional e com passagens por Milan, Corinthians, São Paulo, Chelsea, Villarreal e Tianjin Tianhai vai ganhar menos, por exemplo, do que o português Nani e o canadense Tesho Akindele.