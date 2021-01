Pato na Turquia? Cicinho grava vídeo sugerindo acerto com Sivasspor

Sem clube desde que deixou o São Paulo, atacante de 31 pode voltar ao futebol europeu

Alexandre Pato deve voltar em breve a atuar. O atacante ex- parece ter acertado com o Sivasspor, da . Foi Cicinho quem revelou a informação. O ex-lateral gravou um vídeo direcionado para a torcida do clube turco e para o próprio atacante sugerindo um acordo entre as partes.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

"Esse recado aqui vai para a torcida do Sivasspor e também para o Alexandre Pato", afirmou Cicinho. "Pato, a torcida do Sivasspor está eufórica pela sua contratação. Eu joguei três anos lá no Sivasspor e fica aqui o meu recado. Se você quiser ir para o Sivasspor, você vai ser muito bem sucedido".

Mais times

Não fica claro no vídeo se Pato já se acertou com o clube turco ou se Cicinho está se referindo a uma especulação. No entanto, o atacante comentou a postagem do ex-lateral com um emoji com duas mãos se cumprimentando.

"Cidade maravilhosa, país maravilhoso e um clube com uma estrutura fantástica. Então, estou fazendo esse vídeo porque estou junto com a torcida do Sivasspor", concluiu o hoje comentarista do SBT.

Mais artigos abaixo

A torcida do Sivasspor parece realmente animada com a possível chegada do jogador à Turquia. Torcedores lotaram a postagem de Cicinho e as redes sociais de Pato com pedindo a contratação.

Aos 31 anos, Pato não joga desde agosto de 2020, quando rescindiu o contrato com o São Paulo. Desde então, teve o nome especulado em clubes do e do exterior mas não houve acerto algum até o momento.

Esta pode ser a quarta passagem de Pato pela Europa. Além do , time que defendeu entre 2007 e 2012, passou rapidamente pelo Chelsea em 2016, onde atuou em somente dois jogos e marcou um gol de pênalti, e pelo em 2016/17.