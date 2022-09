Passagens, ingressos e mais – quanto custa assistir à final da Libertadores entre Flamengo e Athletico?

Duelo acontece em 29 de outubro e tem passagens aéreas com valores elevados

Pela terceira temporada consecutiva a final da Libertadores será disputada por dois clubes brasileiros. Desta vez, um duelo rubro-negro entre Flamengo e Athletico decidirá o campeão do torneio de clubes mais importante da América do Sul.

A decisão será no dia 28 de outubro, em campo neutro, no Estádio Monumental de Guayaquil, no Equador.

A GOAL cotou preços das passagens nas principais companhias aéreas para os torcedores de Flamengo e Athletico, que desejam acompanhar a decisão de perto.

Passagens

Os preços mostrados a seguir foram pesquisados em 13/09/2022 e referem-se às passagens de ida e volta. Como a final é no dia 29 de outubro, o período escolhido é de 28 de outubro (sexta) a 30 de outubro (domingo).

Para sair do Rio de Janeiro rumo a Guayaquil, o pacote mais barato é com a LATAM Airlines e a Avianca. O pacote com passagens de ida e volta custa a partir de R$ 9.429 por pessoa. Em todos os voos, há a necessidade de escala em outros aeroportos, já que não há voos comerciais do Rio de Janeiro para Guayaquil. O intervalo entre um voo e outro difere de cada passagem escolhida. Algumas viagens podem durar 11 horas horas, enquanto outras opções pode demorar até 30 horas, e a diferença está exatamente no intervalo entre um voo e outro.

Saindo de Curitiba rumo a Guayaquil, a opção mais barata é com a Copa Airlines e a Azul. O pacote com as passagens de ida e volta custa a partir de R$ 10.054 por pessoa. Como não há voos comerciais de Curitiba para Guayaquil, alguns voos precisam fazer escala no Rio de Janeiro.

Os clubes ainda não se manifestaram sobre a venda de pacotes para seus torcedores que desejam acompanhar a final de perto.

Porém, na decisão da edição de 2021 contra o Palmeiras, o Flamengo fechou parceria com a agência de viagens Eventoss para o lançamento de pacotes para seus torcedores, com hospedagem inclusa. O clube continuou com a agência em seus pacotes lançados posteriormente.

Já o Athletico trabalha com a Sideral Linhas Aéreas no fretamento de voos para os seus pacotes, e o mesmo pode acontecer para a decisão da Libertadores.

Ingressos

A Conmebol ainda não anunciou oficialmente os valores dos ingressos para a decisão da competição mais importante da América do Sul, assim como os clubes, que não se manifestaram sobre as vendas de suas cargas de ingressos até o momento.

Hospedagens

Com a alta procura por hotéis para o final de semana da decisão, a maior parte das hospedagens nos principais agregadores de oferta de hotéis já estão esgotadas.

Com poucas opções disponíveis, os valores chegam a R$ 4.075 a diária para o período da decisão.