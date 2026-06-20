Partida entre França e Iraque corre o risco de ser suspensa

As seleções da França e do Iraque podem enfrentar condições climáticas adversas durante sua segunda partida da fase de grupos, marcada para a noite da próxima segunda-feira, no horário de Filadélfia, nos Estados Unidos.
As tempestades foram uma das principais preocupações dos organizadores americanos nos últimos meses, mas, embora o torneio tenha escapado delas até agora, algumas partidas podem sofrer perturbações nesta semana.
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Em Filadélfia, onde os “Galo” disputam sua segunda partida contra o Iraque, são esperadas tempestades com trovoadas, segundo informou o jornal francês “L’Équipe”.
O serviço meteorológico americano prevê altas temperaturas, chegando a cerca de 33 graus Celsius, acompanhadas de períodos de chuva e, consequentemente, tempestades com trovoadas.
Devido a um protocolo extremamente rigoroso, aplicado em caso de tempestades com trovoadas nas proximidades dos estádios, a partida poderá ser suspensa.
Durante a Copa do Mundo de Clubes realizada nos Estados Unidos, no verão de 2025, a partida das oitavas de final entre Chelsea e Benfica durou 4 horas e 38 minutos, após uma interrupção de cerca de duas horas devido a uma tempestade com trovoadas; outras partidas também foram interrompidas por períodos variados.