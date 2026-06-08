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Siep Engelen

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Partida de abertura da Copa do Mundo em risco: “Se não houver uma solução, a bola não vai rolar”

Copa do Mundo
México x África do Sul
México
África do Sul

Por trás do jogo de abertura da Copa do Mundo entre México e África do Sul, há uma bomba-relógio política, segundo o jornal BILD. O que deveria ser uma grande festa do futebol é, para muitos mexicanos, também a oportunidade ideal para prejudicar o governo.

O veículo de comunicação alemão cita nada menos que cinco grandes problemas que podem colocar em risco o início da Copa do Mundo na próxima quinta-feira. A maior ameaça vem da ala radical do sindicato dos professores no México: os manifestantes têm como alvo a partida de abertura. 

Eles exigem, de fato, aumento salarial e já montaram um acampamento de protesto na Cidade do México. No início deste mês, confrontos com a polícia mexicana saíram completamente do controle: manifestantes bloquearam rodovias e incendiaram estátuas gigantescas da Copa do Mundo. “Se não houver solução, a bola não vai rolar”, é a mensagem clara. 

Além disso, um conflito jurídico envolvendo milhares de lugares no estádio ameaça atrapalhar a partida de abertura. Proprietários de camarotes de luxo e assentos sazonais, que desde os anos 60 têm direito a entrada gratuita no Estádio Azteca, estão em total oposição à FIFA, que pretende vender esses ingressos comercialmente. Embora o juiz tenha dado razão aos detentores dos ingressos, a situação é tensa e há até ameaças de violência caso os torcedores sejam impedidos de entrar na quinta-feira.

A questão das pessoas desaparecidas também ameaça ofuscar a partida de abertura. Famílias das cerca de 130 mil pessoas desaparecidas pretendem chamar a atenção com uma manifestação no Estádio Azteca e, para isso, estão até distribuindo adesivos Panini falsificados com fotos de seus familiares desaparecidos.

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Além disso, a agitação não se limita à Cidade do México. Em Guadalajara e Monterrey e arredores, agricultores e caminhoneiros ameaçam bloquear rodovias importantes em protesto contra os baixos preços dos alimentos e o aumento dos assaltos à mão armada nas estradas, respectivamente. Isso também coloca sob pressão a acessibilidade das outras cidades-sede.

Além da agitação social, condições climáticas extremas estão causando problemas. Devido às chuvas persistentes, partes da Cidade do México estão alagadas, resultando em estradas intransitáveis, interrupção das linhas de metrô e quedas de energia locais. Prevê-se que o mau tempo persista por mais alguns dias, dificultando a chegada de dezenas de milhares de torcedores.

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