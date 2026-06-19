Partida da Copa do Mundo sai completamente dos trilhos após o término e termina em uma briga generalizada em campo

A situação ficou totalmente fora de controle em campo após a partida entre Canadá e Catar. As imagens mostram jogadores e comissários técnicos de ambas as seleções se envolvendo em uma briga generalizada.

Na madrugada de quinta para sexta-feira, o Catar foi completamente dominado pelo anfitrião Canadá. Já após meia hora de jogo, os catarenses perdiam por 2 a 0 em Vancouver.

Em seguida, a seleção do Oriente Médio recebeu um cartão vermelho, e a situação só piorou. O Canadá ampliou a vantagem para 6 a 0.

A mancha na partida foi a lesão terrível de Ismaël Koné. Com o placar em 3 a 0, houve uma falta no meio-campista do Sassuolo, que sofreu uma grave fratura na perna.

Após o jogo, a situação saiu completamente do controle entre os jogadores do Canadá e do Catar. As imagens mostram como uma confusão generalizada de empurrões e puxões se formou no círculo central.

O técnico do Catar, Julen Lopetegui, conseguiu, por fim, separar as partes envolvidas na briga. Segundo o comentarista canadense da CTV News, o Canadá não ficou satisfeito com a forma como os catarenses reagiram à terrível lesão de Koné.

Do ponto de vista esportivo, o Canadá teve um desempenho muito bom. O país soma agora quatro pontos após duas partidas e está a caminho da próxima fase da Copa do Mundo.



