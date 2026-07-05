Partida da Copa do Mundo entre México e Inglaterra adiada

A oitava partida das oitavas de final entre México e Inglaterra não começará às 02h, horário da Holanda. Devido às condições climáticas adversas nas proximidades do Estádio Azteca, o início da partida foi adiado e está provisoriamente marcado para as 03h, horário da Holanda (19h, horário local), segundo informa o jornalista Ben Jacobs.

Inicialmente, parecia ainda possível que a partida começasse conforme o planejado, já que o tempo sobre a Cidade do México parecia estar melhorando um pouco. No entanto, as autoridades decidiram, por fim, adiar o início da partida devido às condições climáticas e ao risco de tempestade nas proximidades do estádio.

O adiamento é consequência dos rigorosos protocolos contra tempestades que serão aplicados durante a Copa do Mundo de 2026. Essas regras já haviam sido anunciadas previamente pela FIFA e se baseiam no chamado “protocolo de tempestade”, que também foi aplicado anteriormente durante a Copa do Mundo de Clubes e em diversos amistosos internacionais.

De acordo com esse protocolo, uma partida é imediatamente interrompida ou adiada quando forem observados raios em um raio de 13 quilômetros ao redor do estádio. Os jogadores deixam o campo imediatamente, enquanto os torcedores são conduzidos para zonas de segurança designadas. Em seguida, é aplicado um tempo de espera obrigatório de trinta minutos.

Caso sejam registrados novos relâmpagos dentro desses trinta minutos, o tempo de espera recomeça do zero. Com isso, as partidas podem sofrer atrasos consideravelmente maiores.

Escalação do México: Rangel; Sánchez, Montes, Vásquez, Gallardo; Romo, Lira; Alvarado, Mora, Quiñones; Jiménez.

Escalação da Inglaterra: Pickford; Quansah, Konsa, Guéhi, O’Reilly; Rice, Anderson; Saka, Bellingham, Gordon; Kane.