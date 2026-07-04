Partida amistosa entre Ajax e Panathinaikos foi interrompida em dois minutos

O jogo-amistoso entre o Ajax e o Panathinaikos foi interrompido no sábado à tarde, dois minutos após o início. O árbitro Alex Bos se viu obrigado a interromper temporariamente a partida devido ao uso em massa de fogos de artifício e tochas acesas pelos torcedores do Ajax ao longo da linha lateral.

Quase imediatamente após o apito inicial, uma densa nuvem de fumaça se formou sobre o campo em Ermelo. Devido à grande quantidade de fogos de artifício e tochas acesas, a visibilidade ficou tão limitada que Bos decidiu suspender a partida.

Os jogadores do Ajax e do Panathinaikos aguardaram em campo durante a interrupção, enquanto se tentava dissipar a fumaça. Após alguns minutos de espera, a partida pôde ser retomada.

O Ajax começou o primeiro amistoso da pré-temporada com Maarten Paes no gol. A defesa foi formada por Lucas Rosa, Aaron Bouwman, Youri Baas e Owen Wijndal, enquanto Youri Regeer, Oscar Gloukh e Sean Steur ocuparam o meio-campo.

No ataque, a comissão técnica escalou Steven Berghuis, Don-Angelo Konadu e Pharell Nash. Nash entrou em campo no lugar de Mika Godts, que não estava disponível para a partida devido a motivos pessoais.

Além disso, o Ajax contou com a ausência de vários jogadores na lista de convocados. Caio Henrique, Kasper Dolberg e Oliver Edvardsen não estão em condições físicas adequadas para entrar em campo, já que não puderam treinar o suficiente esta semana.

A partida contra o Panathinaikos é considerada o primeiro jogo da pré-temporada do Ajax. O confronto será disputado no campo do EFC '58, em Ermelo, e poderá ser acompanhado ao vivo pelos canais oficiais do clube.