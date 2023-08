Parte da diretoria do Flamengo defende saída imediata de Jorge Sampaoli; Landim segura o treinador

Dirigentes divergem sobre situação do técnico e temem risco na decisão da Copa do Brasil

A diretoria do Flamengo diverge sobre o futuro de Jorge Sampaoli. Segundo soube a GOAL, uma boa parte defende a saída imediata do treinador, especialmente por conta da final da Copa do Brasil. Por outro lado, o presidente Rodolfo Landim é a principal figura que mantém o comandante no cargo.

Apoiadores de Landim e pessoas que formam a diretoria acreditam que o Flamengo terá mais chances de vencer a Copa do Brasil em caso de saída do técnico. Vale ressaltar, conforme trazido pela GOAL várias vezes, que a relação do treinador no dia a dia do Ninho do Urubu não é boa.

Além disso, apoiadores de Landim avaliam que o desempenho em campo caiu drasticamente e duvidam que o técnico argentino tenha forças para recuperar a equipe que acumula partidas ruins nas últimas semanas.

Nesta segunda-feira (28), após o sorteio da Copa do Brasil, na sede da CBF, Rodolfo Landim foi questionado sobre o futuro de Sampaoli e ressaltou que ele fica no Flamengo e qualquer avaliação só será feita após o término da temporada. Inicialmente, o mandatário não quis atender a imprensa, mas resolveu falar antes de deixar a sede da entidade. Na ocasião, no entanto, vários jornalistas já tinham ido embora e ele respondeu pouquíssimas perguntas.

Segundo sabe a GOAL, Landim deseja fazer uma avaliação profunda do elenco do Flamengo ao final da temporada. A expectativa é de que muitos jogadores não tenham o contrato renovado e outros possam ser negociados em caso de boas propostas.

Mas apesar do discurso de Landim de que vai segurar Sampaoli até o final da temporada, pessoas próximas ao presidente acreditam que uma derrota para o Botafogo, no sábado, no Nilton Santos, pode ser decisiva para antecipar a saída do treinador.

Em caso de demissão de Jorge Sampaoli, o Flamengo teria que desembolsar pouco mais de 2 milhões de euros de multa rescisória. O argentino tem contrato com o rubro-negro até dezembro de 2024.