Parque de diversões no Camp Nou: Barcelona se prepara para lançar novo projeto

O Barcelona se prepara para adicionar um novo elemento ao projeto de seu complexo esportivo e de entretenimento, após elaborar um plano para criar um pequeno parque de diversões dentro do complexo do estádio "Spotify Camp Nou", em uma medida que visa ampliar as opções de lazer disponíveis aos torcedores, especialmente nos dias de jogos.

O jornal "Mundo Deportivo" informou que o Barcelona apresentará, durante sua assembleia geral ordinária, marcada para o dia 19 de setembro deste ano, um acordo firmado com uma empresa para destinar áreas a atrações, voltadas especialmente para crianças, por um período superior a 5 anos.

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O projeto aguarda a aprovação dos membros delegados na assembleia geral antes do início de sua execução, enquanto o clube catalão pretende revelar mais detalhes relacionados ao acordo durante as reuniões com a imprensa que antecederão a realização da assembleia.

Espera-se que o novo projeto fortaleça as atividades de entretenimento no entorno do estádio Camp Nou em sua nova configuração, dentro da visão do Barcelona de desenvolver a experiência dos torcedores dentro e fora do complexo, e não limitá-la apenas à presença nos jogos.

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