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Ferran Torresgetty

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Paris tira Ferran Torres: os detalhes completos do negócio

Mercado da bola
F. Torres
Barcelona
La Liga
PSG
Campeonato Francês
Espanha
França

50 milhões de euros sem adicionais

O Barcelona fechou o acordo com o Paris Saint-Germain para a venda do atacante espanhol Ferran Torres, encerrando a trajetória do jogador de 26 anos dentro dos muros do Camp Nou, preparando o início de um novo capítulo na capital francesa.

De acordo com o revelado pelo jornal espanhol "Mundo Deportivo", os dois clubes chegaram a um acordo definitivo no valor de cerca de 50 milhões de euros, sem qualquer cláusula adicional ou variável, tornando o montante fixo e definitivo no negócio.

Nos termos deste acordo, o ex-atacante do Valencia assinará um contrato de cinco anos com o Paris Saint-Germain, e espera-se que se junte ao elenco em breve. 

Ferran havia solicitado, por meio de seu agente, permissão à diretoria do Barcelona para não comparecer aos treinos na última quarta-feira, sob o comando de Hansi Flick, preparando a conclusão de sua transferência.

As diretorias do Barcelona e do Paris Saint-Germain trabalham atualmente para formalizar o acordo verbal nos contratos oficiais, restando apenas o jogador passar pelos exames médicos em Paris antes do anúncio oficial do negócio, uma etapa protocolar após o acordo definitivo entre os dois clubes, e sem possibilidade de recuo.

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