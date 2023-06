Paris Saint-Germain avalia nova investida por Gabriel Magalhães, do Arsenal

Franceses tentaram contratação do zagueiro no ano passado e estão dispostos a fazer nova oferta, mas zagueiro quer seguir no clube inglês

O Paris Saint-Germain ainda não tomou uma decisão definitiva, mas avalia a possibilidade de investir em Gabriel Magalhães, do Arsenal, no mercado da bola, como soube a GOAL. O zagueiro de 25 anos, no entanto, deseja seguir no Emirates Stadium.

Os franceses ainda não formalizaram uma proposta, mas pensam em repetir o que fizeram no início da temporada passada, quando contataram o estafe do jogador e apresentaram uma oferta com o intuito de levá-lo ao Parc des Princes.

O diretor esportivo do PSG, o português Luís Campos, gosta da possibilidade de contratar o brasileiro. O futebol apresentado pelo atleta no Arsenal durante as três temporadas é o que desperta o interesse do clube francês.

Gabriel Magalhães, no entanto, está animado com a oportunidade de disputar uma edição de UEFA Champions League pelos Gunners. O zagueiro nem pensa em uma eventual transferência para outra liga da Europa, mesmo que seja para jogar ao lado de craques como Mbappé e Neymar no Paris Saint-Germain.

Contratado pelo Arsenal depois de defender o Lille, em setembro de 2020, o zagueiro tem vínculo com o clube até 30 de junho de 2027. A renovação mais recente ocorreu em outubro do ano passado. Na atual temporada, ele fez 48 partidas, somando 4.133 minutos em campo. No período, marcou três gols.