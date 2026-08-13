O Paris Saint-Germain vai aumentar a proposta por Mika Godts, informa o De Telegraaf na noite desta quinta-feira. Segundo o jornal, os franceses agora oferecem um valor de “bem acima de 50 milhões de euros, incluindo bônus relativamente fáceis de serem alcançados”.

O PSG já comunicou isso por telefone ao Ajax. A proposta ainda precisa ser apresentada oficialmente por escrito, mas isso é questão de tempo.

O próprio Godts já está acertado com o PSG há algum tempo, mas os dois clubes ainda precisam chegar a um acordo. Anteriormente, o clube da Ligue 1 apresentou uma proposta de 40 milhões de euros, mais 5 milhões de euros em bônus.

Jordi Cruijff, diretor técnico, não concordou com isso. Ele estaria mirando uma taxa de transferência de cerca de 60 milhões de euros.

Apesar dessa diferença considerável, as duas partes agora estão mesmo conversando entre si. Fontes ligadas ao PSG disseram ao De Telegraaf que uma taxa de transferência entre 55 e 58 milhões de euros, incluindo bônus, é vista como realista por todos os envolvidos.

Godts faz parte “normalmente” da lista de relacionados do Ajax para o duelo com o Shelbourne FC, nesta quinta-feira à noite, pela terceira fase preliminar da Conference League.

Curiosamente, o belga começa no banco. Foi o que também aconteceu no último domingo, contra o PEC Zwolle (vitória por 2 a 0), porque, segundo ele próprio, não estava totalmente em forma. Ainda assim, entrou em campo faltando meia hora para o fim.