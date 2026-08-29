Paredes após punições da Fifa: Foi Gavi quem me deu um soco!

As repercussões do confronto que envolveu os jogadores da Argentina e da Espanha após a final da Copa do Mundo de 2026 seguem projetando sombras sobre as duas seleções, depois que as punições aplicadas pela Federação Internacional de Futebol (Fifa) revelaram a suspensão do argentino Leandro Paredes por 10 partidas, antes que um recurso abrisse a porta para reduzir seu período de ausência dos jogos oficiais.

Paredes, de acordo com o que noticiou a rádio espanhola "Cadena SER", classificou a punição como "exagerada", afirmando que a federação argentina apresentou recurso na esperança de diminuir o número de partidas. Ele também demonstrou surpresa com a punição ao único jogador da Espanha, Gavi, dizendo: "Foi ele quem me deu um soco no peito, mas tudo bem, foi o que aconteceu".

A multa financeira aplicada a Paredes é de 78 mil euros, enquanto as punições incluíram também o argentino Nahuel Molina, com suspensão de 7 partidas, Roberto Ayala, membro da comissão técnica, com 3 partidas, e Thiago Almada, com uma partida, além de multa de 27 mil euros para cada um deles.

As punições não se limitaram aos jogadores e à comissão técnica, já que a Fifa impôs uma multa de 270 mil euros à Associação de Futebol Argentino, por causa de uma faixa política levada pelos torcedores ao estádio e erguida por alguns jogadores durante a comemoração.

Em contrapartida, o recurso argentino trouxe um desdobramento positivo para a seleção, depois que a Fifa permitiu o cumprimento dos períodos de suspensão durante partidas amistosas, o que reduz de forma significativa o número de jogos oficiais que os jogadores punidos irão desfalcar.

Dessa forma, Paredes e Molina não poderão retornar às fileiras da seleção argentina durante o restante de 2026, mas a nova decisão dá à comissão técnica a oportunidade de recuperar seus serviços nos jogos oficiais em um ritmo relativamente mais rápido.

Apesar disso, a ausência de Paredes segue sendo longa, já que os dados atuais indicam que seu possível retorno à seleção não deve ocorrer antes da Data Fifa de setembro e outubro de 2027, o que significa a possibilidade de ele ficar afastado da camisa da Argentina por mais de um ano, num momento em que a lista da seleção se prepara para uma fase importante de reformulação do time e de definição do futuro de vários de seus elementos titulares.