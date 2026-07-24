Leandro Paredes, jogador da seleção da Argentina, permaneceu no centro das atenções devido ao seu comportamento agressivo na final do Mundial de 2026 diante da Espanha.

Paredes recebeu um cartão amarelo na partida final e envolveu-se em bate-bocas com os jogadores da equipa espanhola por causa das suas atitudes, que se intensificaram após a derrota, quando empurrou Eric García e tentou confrontar Gavi, depois de este último ter intervindo para defender o seu companheiro.

O jornal "As" referiu que Paredes superou a sua frustração ao regressar aos relvados com o Boca Juniors, apesar de continuar sob os holofotes e de não ter tido tempo suficiente para assimilar a amargura da derrota.

Leandro Paredes voltou a participar na Copa Sudamericana diante do O'Higgins e apresentou uma exibição notável.

E apesar da vitória alcançada no estádio "La Bombonera", o principal tema de conversa continuou a girar em torno da derrota na final do Mundial.

Depois de os ânimos terem serenado, Paredes quis pôr fim às teorias da conspiração relacionadas com a vitória da Espanha e elogiou o nível apresentado pela seleção espanhola no jogo decisivo.

A estrela da Argentina afirmou, em declarações à ESPN: "A Espanha foi melhor do que nós na final, e merece a conquista do Mundial".

E acrescentou: "Não damos qualquer atenção a essas teorias. Se fosse acreditar em tudo o que ouço, perderia a cabeça. Disse-se muita coisa antes, durante e depois do Mundial".

Sublinhou: "Fizemos um torneio fantástico. Tudo o que nos resta é desfrutar do que conquistámos ao longo dos últimos oito anos, pois foi uma caminhada excecional. E talvez venhamos a perceber a grandeza do que conseguimos com o passar do tempo, porque é algo inacreditável".

O médio defensivo argentino deixou também o seu futuro na seleção em aberto a todas as possibilidades, afirmando: "Para muitos, haverá um momento para refletir sobre se vão ou não continuar o percurso. Foi uma caminhada excecional".

Sublinhou: "Vai ser difícil manter este nível e que o grupo continue a trabalhar da mesma maneira. Temos de refletir, fazer uma avaliação completa e conversar com o treinador. As decisões devem ser tomadas com calma, e não sei se vou continuar".

E concluiu: "Acredito que superar aquilo que vivemos vai demorar bastante tempo. É verdade que conquistámos coisas importantes, mas a dor de perder a final do Mundial vai ficar connosco durante muito tempo, porque estivemos muito perto mais uma vez. Ainda assim, temos de desfrutar do que conseguimos".