Paredão do BBB 21 tem Neymar x Gabigol na torcida por Sarah e Juliette

Atacantes de PSG e Flamengo estão em lados opostos no paredão desta terça-feira (30) do Big Brother Brasil

Segunda-feira é dia do jogo da discórdia no BBB 21, e para fazer jus ao nome, o jogo acabou colocando os ‘parças’ Neymar e Gabigol em lados opostos na torcida por Sarah e Juliette no paredão desta terça-feira (30).

Desde o início do programa, Neymar é uma das celebridades que mais comenta o reality show da Rede Globo em suas redes sociais.

Em paredões anteriores, o craque do PSG, que é fã declarado do BBB, já demonstrou sua torcida contra Lumena, Nego Di, Projota e Karol Conká, todos eliminados. O camisa 10 da seleção, inclusive, chegou a fazer uma live no Twitter para comentar sobre o programa e ganhou elogios até mesmo de seus críticos, algo que não costuma ser muito comum na vida do jogador.

Então, nesta segunda-feira (29), aproveitando o jogo da discórdia, Neymar fez nova publicação em suas redes sociais e mostrou para quem está torcendo no paredão desta semana, sempre em tom descontraído e de brincadeira.

"Hoje é dia de jogo da discórdia né? Vamos lá eu começo... 'fica Sarah' ... postei e sai correndo”, escreveu o craque do PSG.

Hoje é dia de jogo da discórdia né?

Vamos lá eu começo...

"fica Sarah" ... postei e sai correndo 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 — Neymar Jr (@neymarjr) March 29, 2021

Um pouco depois, Gabigol, que é um dos ‘parças’ de Neymar desde os tempos de Vila Belmiro, também usou suas redes sociais para declarar apoio a uma das sisters no paredão.

“Resumindo, tchau Sarah.. E Juliette campeã”, escreveu o atacante do Flamengo, respondendo uma publicação do perfil do Brasileirão no Twitter, que comparou as plaquinhas que a torcida Rubro-Negra levava nos estádios, pedindo gol do camisa 9, com as plaquinhas recebidas pela sister no jogo da discórdia.

Além de Sarah e Juliette, o paredão desta semana também conta com Rodolffo. E se cada uma delas tem o apoio de um dos dois craques para ficar, o brother já tem bons motivos para se preocupar com uma possível eliminação nesta terça-feira.