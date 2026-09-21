O argentino, que normalmente é apaixonado apenas pelo próprio time, elogiou o futebol do Barça em entrevista à ESPN de forma enfática.

"Parece que eles praticam um esporte diferente do nosso", disse Simeone, classificando a equipe de Flick como "bárbara". Os catalães começaram a nova temporada com oito vitórias seguidas em jogos oficiais e, com isso, estabeleceram um recorde do clube.

Principalmente o ataque com Lamine Yamal, Raphinha, Anthony Gordon e Karim Adeyemi encantou Simeone. "Eles não tinham um camisa 9 (após a saída de Robert Lewandowski; nota da redação) e, de repente, Raphinha aparece e marca 12 gols em sete jogos. Yamal tem sete gols. Esses números são inacreditáveis", ressaltou. O Barça montou um time "que te pressiona no seu próprio campo, tira o seu tempo. E eles não têm medo de assumir riscos e também de vez em quando sofrer um gol. No momento, eles estão melhores, com base no que mostram, são o melhor time da liga."

Quantos pontos de vantagem o Barça já tem sobre Real e Atlético de Madrid?

Depois de sete jogos na liga, o Barça não está apenas com 21 pontos. O saldo de gols de 31:7 também fala por si sobre a dominância do time de Flick. O segundo melhor ataque é o do Real Madrid, com uma produção relativamente baixa de 18 gols. Uma defesa melhor só tem o Athletic Bilbao, do técnico Edin Terzic.

A vantagem sobre o primeiro perseguidor já é de cinco pontos, e trata-se do Atlético de Simeone. Como os rojiblancos venceram no domingo o muito comentado duelo com o Real - José Mourinho atacou verbalmente a equipe de arbitragem em seguida -, os merengues já estão seis pontos atrás do Barça.

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