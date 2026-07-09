Mohamed Wahbi, técnico do Marrocos, levantou dúvidas sobre o primeiro gol marcado pela seleção da França durante o confronto entre as duas equipes, na noite de quinta-feira, nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026.

Kylian Mbappé marcou o primeiro gol aos 60 minutos, mas o protagonista da jogada polêmica foi Adrien Rabiot, devido a um toque de mão no início do ataque.

Sobre o assunto, Wahbi disse em declarações após a partida: “O gol surgiu de uma jogada coletiva; alguns jogadores pararam porque viram um toque de mão, e de fato houve um toque de mão. Não sei se deveria ter sido marcado ou não, não tenho certeza, mas foi isso que aconteceu. Depois disso, veio uma jogada individual de Mbappé, e ele marcou a partir dela”.

Sobre a partida, o técnico do Marrocos disse: “Temos que reconhecer que jogamos contra uma equipe muito boa. Sofremos bastante no primeiro tempo e tivemos uma defesa importante de Yassine Bounou no pênalti, mas no segundo tempo nos defendemos melhor; especialmente com a posse de bola, ficamos mais tranquilos e confiantes”.

E acrescentou: “Em determinado momento, fomos muito melhores, e por isso parecia que alguns jogadores, no primeiro tempo, estavam procurando recuperar o fôlego; vimos que os próprios jogadores começaram o segundo tempo de forma excelente”.

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E continuou: “No final, foi difícil, mas acho que devemos continuar acreditando e trabalhando, e seguir construindo e desenvolvendo os fundamentos, para que tenhamos mais opções e alternativas quando ocorrerem lesões ou alguns jogadores estiverem menos preparados”.

Wahbi explicou que a eliminação da Copa do Mundo representa uma grande decepção para a equipe, dizendo: “Estamos muito decepcionados porque queríamos mais, mas temos que aceitar a situação. Vamos continuar trabalhando e não vamos parar por aqui”.

Sobre o futuro da seleção marroquina, que conta com um grupo de jogadores jovens, Wahbi disse: “O futuro será promissor se continuarmos assim. Isso não significa que não quiséssemos vencer hoje; fizemos de tudo para tentar a vitória, mas enfrentamos uma boa equipe”.

E o técnico do Marrocos concluiu: “Sabemos perfeitamente que precisamos continuar trabalhando; temos um grande reservatório de talentos e jogadores jovens, por isso continuaremos confiantes e, com certeza, não vamos parar”.